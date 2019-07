SC gegen den VfB erstmals richtig gefordert

Die 2:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart zum Start ins Trainingslager in Schruns (Österreich) war für den SC Freiburg der erste sportlich ernstzunehmende Test in der Vorbereitung nach zwei deutlichen Siegen gegen einen Oberligisten und einen Verbandsligisten aus der eigenen Region. Allerdings spielten die Freiburger über viermal 30 Minuten mit Formationen, die in dieser Konstellation höchstwahrscheinlich nicht in der Bundesliga auflaufen werden.

Sammelte gegen den VfB Erkenntnisse: SC-Trainer Christian Streich. imago images