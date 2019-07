Bosz über Baumgartlinger: "Es geht schneller als erwartet"

Zum Abschluss des Trainingslagers bestreitet Bayer 04 am Samstag zwei Testspiele. Bei diesen wird Julian Baumgartlinger noch fehlen. Doch der Mittelfeldspieler macht unerwartete Fortschritte.

Aus Leverkusens Trainingslager in Zell am See/Kaprun berichtet Stephan von Nocks

Eigentlich sah der Plan für Julian Baumgartlinger vor, dass er erst nächste Woche teilweise wieder ins Mannschaftstraining einsteigen sollte. Doch nach einer Entzündung am linken Fuß in der Sommerpause macht der Sechser gute Fortschritte. "Es geht schneller als erwartet", erklärte Peter Bosz am Freitagabend, nachdem Baumgartlinger zumindest als außenstehender Passgeber bei den Spielformen Vier gegen Vier plus Drei und Acht gegen Acht plus Vier mitwirkte.

Allerdings durfte der 31-Jährige nicht attackiert werden, um einen erneuten Schlag auf die Narbe zu vermeiden. "Das Sprunggelenk ist jetzt ruhig, nicht mehr entzündet. Wenn er schießt, ist es kein Problem, aber wenn einer wieder drauftritt, da muss man vorsichtig sein", erklärte der Werkself-Trainer.

In den Testspielen gegen den FC Watford (15 Uhr) und SD Eibar (18.30 Uhr) wird Baumgartlinger am Samstag natürlich fehlen. Genauso wie U-19-Spieler Yannik Schlößer, der sich eine Verletzung in der hinteren Oberschenkelmuskulatur zugezogen hat. Der linke Außenbahnspieler Daley Sinkgraven, der am Freitagnachmittag bei den intensiveren Spielformen aussetzte (Bosz: "Daley spürt, dass seine Muskulatur fest ist"), kann hingegen mitwirken.

Anders als in den ersten drei Testspielen in Deutschland sollen die Bayer-Akteure in Österreich möglichst über die komplette Spielzeit gehen. "Wir versuchen, die Spieler 90 Minuten spielen zu lassen. Aber das kann nicht 90 Minuten top sein. Ich erwarte, dass die Spieler mindestens die ersten 35 Minuten und die 15 Minuten nach der Pause gut sind. Der Rest wird Konditionsarbeit sein", erklärt Bosz seine Vorstellung von den beiden Partien.

Die Elf gegen Watford: Hradecky - Dragovic, S. Bender, Wendell - L. Bender, Demirbay - Weiser, Havertz, Paulinho, Diaby - Volland

Die Elf gegen Eibar: Özcan - Boller, Retsos, Jedvaj - Stanilewicz, Türkmen - Bellarabi, Azhil, Pohjanpalo, Sinkgraven - Alario