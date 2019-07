5:0-Gala gegen Belgien: DFB-Team im Halbfinale

Im Dauerregen von Perth drehten die deutschen Juniorinnen Mitte der ersten Halbzeit auf und beherrschten harmlose Belgierinnen klar. Nach zwei Siegen geht es im letzten Spiel der Gruppe B gegen die punktgleichen Spanierinnen um den Gruppensieg.

DFB-Trainerin Maren Meinert ließ ihre Elf im Vergleich zum Auftaktsieg gegen England (2:1) unverändert. Ihre Spielerinnen brauchten etwas, um in die Partie zu kommen. Bis Mitte der ersten Halbzeit hatten sich die Deutschen ein Übergewicht erarbeitet. In dieser Phase häuften sich Eckbälle. Ebert per Fuß (13.) und Krumbiegel per Kopf (25.) verfehlten ebenso das Gehäuse wie Chmielinski mit einem satten Schuss aus 16 Metern. Besser machte es Anyomi mit einem herrlichen Freistoßtreffer aus 20 Metern (35.). Kurz vor der Pause legte Krumbiegel das 2:0 nach (41.).

Zu Beginn des zweiten Abschnitts musste die belgische Torfrau Bastiaen gleich einen Distanzschuss von Müller entschärfen (47.). Gegen das Traumtor fünf Minuten später von Kössler war Bastiaen dann machtlos. Bei den Belgierinnen schwanden die Kräfte und Belgiens Abwehrfrau Kees legte perfekt für die deutsche Stürmerin Anyomi auf - 4:0 (59.). Danach nahmen die DFB-Auswahl merklich raus, kam aber dennoch durch einen Kopfball von Ebert zum 5:0, vorausgegangen war abermals ein Eckball (81.).

Im letzten Gruppenspiel am 22. Juli (17 Uhr) geht es gegen Spanien um den Gruppensieg. Die Spanierinnen dürften eine andere Hausnummer als das teilweise überforderte Belgien werden.