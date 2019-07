Baumann und die Sache mit der Disziplin

Ein Trainer geht wissentlich in seine letzte Saison - keine einfache Situation. Die TSG Hoffenheim und Julian Nagelsmann entschieden sich vor einem Jahr angesichts des Wechsels des Coaches 2019 zu RB Leipzig bewusst für die frühe Klarstellung der Trennung. Hatte das Auswirkungen auf die Leistung der Truppe? Oliver Baumann gibt sehr reflektiert Auskunft.

Aus dem Hoffenheimer Trainingslager in Windischgarsten berichtet Benni Hofmann

"Ich hatte nullkommanull Probleme damit. Ich glaube aber, dass der eine oder andere dann gesagt hat: Ja gut, okay", lässt der Schlussmann durchaus Rückschlüsse offen. "Ob bewusst oder unbewusst: Vielleicht hat bei manchem ein Prozent gefehlt, ich weiß es nicht." Baumann betont aber, dass er dies "keinem unterstellen will".

Platt könnte man sagen: Die TSG hat ihre Saisonziele, das Überwintern in Europa und im DFB-Pokal sowie die neuerliche Qualifikation für den internationalen Wettbewerb, im letzten Nagelsmann-Jahr verfehlt. Eine falsche Aussage ist das nicht. Allerdings gehört zu dieser Wahrheit auch, dass Hoffenheim phasenweise begeisternden Fußball zeigte, aber zahlreiche Punkte aufgrund mangelhafter Chancenauswertung hat liegen lassen.

Allerdings ging der ehrgeizige Nagelsmann in vielen Partien, insbesondere in der Champions League, enorm ins Risiko, wollte Spiele unbedingt gewinnen, statt vielleicht einmal mit einem Zähler zufrieden zu sein. Was für mitreißende, attraktive Auftritte sorgte, aber letztlich auch für satte 52 Gegentore in der Bundesliga. Nur in seiner Debütsaison 2015/16, als er die TSG in der Rückrunde vor dem Abstieg rettete, waren es mit 54 mehr.

Baumann begrüßt Schreuders Ansatz

Was für Baumann als Torwart doppelt ärgerlich ist. Insofern begrüßt er, dass es unter Alfred Schreuder "ein bisschen back to the roots" geht. Dass zum Beispiel die Jungen im Training die Tore tragen oder die Utensilien einsammeln - eigentlich eine Selbstverständlichkeit. "Manchmal war es aber eben schon so, dass man das dem ein oder anderen sagen musste. Es wird auf Disziplin geachtet, was ich gut finde, weil ich glaube, dass du es auf dem Platz brauchst", schildert der 29-Jährige.

Hatte Hoffenheim also im Umkehrschluss ein Disziplinproblem in der letzten Saison? So weit will Baumann nicht gehen. "Ich hatte von den Typen her nie das Gefühl", legt er für seine Kollegen die Hand ins Feuer. Dem Badener geht es eher um eine gewisse Schärfe, die letzten paar Prozentpunkte an Fokus.

Daher ist er überzeugt davon, dass die Beziehung Schreuder/Hoffenheim auch mit dem Niederländer als Chef funktioniert. "Alfred betont, dass er uns ehrlich behandelt. Spielst du einen Scheiß-Pass, sagt er: 'Hey, spiel den Pass richtig!' Aber er lobt auch. Er sagt dir knallhart: 'Das geht besser' oder 'das hast du gut gemacht'. Nur so kommen wir weiter."