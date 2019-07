Die NBA ruft: Green wechselt von Ulm nach Boston

Für Javonte Green geht der Traum von der NBA (vorerst) in Erfüllung. Der 25-jährige US-Amerikaner (geboren in Alberta, Virginia) wechselt mit sofortiger Wirkung von BBL-Klub Ulm zu den traditionsreichen Boston Celtics. Die Karriereleiter führt den Guard demnach weiter nach oben.

Folgt nun noch der Durchbruch in der NBA? Javonte Green. imago images

Der Werdegang von Javonte Green kann sich sehen lassen. Der 25-jährige Basketballspieler darf nach der dritten spanischen Liga (Club Baloncesto Marin Peixegalego), der zweiten italienischen Liga (Pallacanestro Trieste 2004) und der höchsten deutschen Liga fortan im besten Fall in der NBA aufs Parkett.

Laut diversen Medienberichten erhält Green einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Celtics, der im ersten Jahr teilweise und im zweiten Jahr gar nicht garantiert ist.

Ob Green in der kommenden Saison letztlich tatsächlich das Celtics-Trikot tragen wird, bleibt also abzuwarten. In der Saisonvorbereitung wird er sich für einen festen Kaderplatz empfehlen müssen. Sein Empfehlungsschreiben: 33 Saisonspiele und drei Play-off-Auftritte für Ulm 2018/19, dabei etwa 13 Punkte im Schnitt (498 gesamt) sowie 174 Rebounds (beinahe fünf pro Spiel während der regulären Saison).

Theis und Wanamaker bleiben erhalten

Für Boston ist dies der nächste Vollzug. Bereits vor geraumer Zeit hatten die Celtics mit dem Deutschen Daniel Theis verlängert. Der 27-Jährige erhielt einen neuen Zweijahresvertrag, der ihm zehn Millionen US-Dollar einbringt. Der Niedersache war 2017 von Brose Bamberg zu Boston gewechselt. Der ehemalige Bamberger Brad Wanamaker (29) wurde zudem ebenfalls weiter unter Vertrag genommen.