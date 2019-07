Pizarros Ziel zum Ende seiner Werder-Zeit: Europa!

Claudio Pizarro hat am Freitag bei einer Medienrunde noch einmal unterstrichen, dass für ihn im Sommer 2020 Schluss ist in Bremen. Doch zuvor steht noch eine komplette Saison an, in der der Peruaner weitere Akzente in der Bundesliga setzen will. Zum Abschluss hat er ein klares Ziel.

Im Sommer ist Schluss in Bremen: Claudio Pizarro. imago images