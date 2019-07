Französischer Doppelsieg am Tourmalet - Buchmann wieder bärenstark

In einem brutalen Ritt über die letzten 19 Kilometer auf den Gipfel des Tourmalet (2115 Meter) hinauf feierte Frankreich einen Doppelsieg: Thibaut Pinot gewann die Bergetappe vor Julian Alaphilippe, der damit weiter im gelben Trikot bleibt. Emanuel Buchmann blieb bis wenige Meter vor der Zielankunft vorne dabei, wurde dann eingequetscht und wurde mit acht Sekunden Rückstand Vierter. Titelverteidiger Geraint Thomas musste auf dem letzten Kilometer abreißen lassen.

Spektakel in den Bergen: Auf dem Tourmalet jubelt der Franzose Thibaut Pinot. Getty Images

Thibaut Pinot hat bei der 106. Tour de France die Bergankunft auf dem legendären Col du Tourmalet gewonnen. Der Franzose siegte am Samstag auf dem 14. Teilstück über 117,5 Kilometer von Tarbes zum 2115 Meter hohen Riesen der Pyrenäen hinauf vor seinem Landsmann Julian Alaphilippe und Steven Kruijswijk aus den Niederlanden. Starker Vierter wurde der Ravensburger Emanuel Buchmann, der sich im Gesamtklassement als Fünfter weiter in der Spitzengruppe hält.

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte Alaphilippe, der tags zuvor das Einzelzeitfahren gewonnen hatte. Vorjahressieger Geraint Thomas aus Großbritannien erlitt als Achter eine Niederlage und verlor im Kampf um den Gesamtsieg weiter wichtige Sekunden auf Alaphilippe. Er liegt nun 2:02 Minuten hinter dem Franzosen.

Am Sonntag geht die Kletterpartie in den Pyrenäen weiter. Auf den 185,5 Kilometern von Limoux nach Foix Prat d'Albis müssen die Radprofis drei Berge der ersten Kategorie überwinden. Der letzte Anstieg hat es mit 11,8 Kilometern und einer Steigung von 6,8 Prozent noch einmal in sich.

