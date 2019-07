Besuschkow und Grüttner vom Punkt: Jahn düpiert FSV

Zweitligist Jahn Regensburg hat den letzten Härtetest vor dem Liga-Start am Sonntag mit 2:1 gegen den Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Die Partie in Kirchheim bei München wurde über 120 Minuten ausgetragen, mit je einer Hälfte über 60 Minuten, wobei es nach jeweils 30 Minuten zudem eine kurze Trinkpause gab.

Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic bot im letzten Härtetest vor dem Zweitliga-Start am Sonntag, den 28. Juli (15.30 Uhr), gegen den VfL Bochum ein mögliche Stammelf für den Auftakt auf.

Auch der Mainzer Coach Sandro Schwarz bot eine Elf auf, in der zahlreiche Stammkräfte der vergangenen Saison 2018/19 standen. Auf der Sechs agierte mit Barreiro indes ein 19-Jähriger; auch weil mit Kunde und Gbamin (Urlaub nach Afrika-Cup) zwei Akteure für die Sechserposition noch nicht mit dabei waren. Ebenso nicht mit von der Partie waren Burkhardt (Belastungssteuerung) sowie die beiden Neuzugänge Pierre-Gabriel (Muskelfaseriss im Adduktorenbereich) und Akono (Prellung), die sich beide beim 2:0 im Testspiel gegen Rayo Vallecano am Mittwoch Blessuren zugezogen hatten.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Regensburger, die nach einigen unnötigen Ballverlusten zu mehreren Gelegenheiten kamen. Innerhalb von knapp zehn Minuten gingen die Oberpfälzer bereits gegen Ende der verlängerten ersten Hälfte mit 2:0 in Führung: Erst traf Besuschkow nach einer direkt vor das Tor gezogenen Ecke aus kürzester Distanz (40.), dann verwandelte Grüttner einen von Barreiro verschuldeten Foulelfmeter (49.). Es waren die ersten beiden Gegentore für den FSV in der Vorbereitung. Mainzer Chancen waren selten, dennoch scheiterte Mateta, der die Querlatte traf (6.), nur knapp.

Nach der Pause wechselten beide Trainer nach und nach komplett durch, was den Spielfluss zusehends hemmte. In der Anfangsphase nach Wiederbeginn hatte Mainz indes seine beste Phase der Partie und kam so auch durch Latza, der nach einer Flanke von Meier aus kurzer Distanz einschob (68.), zum Anschlusstreffer. Latza war bereits nach einer guten halben Stunde für Neuzugang Fernandes eingewechselt worden, der nach überstandenem grippalen Infekt zu seinem ersten Einsatz für die Nullfünfer kam.

Weitere Treffer fielen trotz einiger weiterer guter Chancen auf beiden Seiten - Zentner hielt in der 81. Minute einen zweiten Foulelfmeter der Regensburger, getreten von Lais; Palionis köpfte auf die Querlatte - nicht mehr.

Während für den Jahn in der kommenden Woche die Pflichtspiele beginnen, reist Mainz am morgigen Montag aus den Trainingslager in Grassau zurück in die Heimat.