Diallo verursacht Handelfmeter - FCN trotzt PSG ein 1:1 ab

Achtungserfolg für den 1. FC Nürnberg! Bei der Generalprobe vor dem Zweitliga-Start trotzte der FCN dem Starensemble von Paris Saint-Germain ein 1:1 ab. Vor der Pause hatte der Club dabei ein wenig Glück, nach dem Wechsel verdienten sich die Nürnberger aber das Resultat.

Hoher Besuch zur Saisoneröffnung vor rund 30.000 Zuschauern: Paris Saint-Germain wurde bei hochsommerlichen Temperaturen in Nürnberg vorstellig. Wie schon beim 6:1 in Dresden unter der Woche schickte PSG-Coach Thomas Tuchel seine Stammkräfte wie Mbappé, Draxler und Kehrer von Beginn aufs Feld. Neymar, um den sich weiter Wechselgerüchte ranken, war in Paris geblieben. Beim Club konnte Coach Damir Canadi noch nicht auf Neuzugang Medeiros zurückgreifen, den die Franken am Freitag von Sporting Lissabon geholt hatten.

Die Partie hatte kaum begonnen, da führten die Nürnberger schon fast: Verratti leistete sich einen haarsträubenden Ballverlust gegen Jäger, der Ishak in Szene setzte. Der Schwede tauchte ganz allein vor Areola auf, schoss dem herausstürzenden PSG-Keeper aber den Ball an den Kopf (1.).

Nach dieser frühen FCN-Chance entwickelte sich dann aber das erwartete Spiel, in dem PSG deutlich mehr Ballbesitz hatte. Für Gefahr sorgten immer wieder Meuniers Vorstöße über rechts, die Rückspiele des Belgiers Richtung Elfmeterpunkt konnten aber weder Jesé (10./17.) noch Draxler (28.) nutzen.

Die größten Chancen hatte jedoch Mbappé, der sich immer wieder im Mittelfeld die Bälle holte und in gewohnter Manier ins Eins-gegen-Eins ging. Nach Pass von Sarabia hatte der Weltmeister nur noch Mathenia vor sich, der den Schuss des 19-Jährigen mit etwas Glück noch mit dem Fuß gegen den Pfosten lenkte (16.). Nach Freistoß-Vorlage von Verratti scheiterte Mbappé per Direktabnahme erneut am Aluminium (35.).

Kurz vor der Pause dann doch noch die Führung für den Favoriten: Mbappé düpierte an der linken Strafraumgrenze Mühl und flankte nach einem Tunnel gegen den Nürnberger in die Mitte, wo Sarabia per Kopf die Führung besorgte (43.). Diese war natürlich verdient.

Nach dem Wechsel änderte sich das Bild aber. Bei PSG ging der Zug der ersten Hälfte nun ein wenig verloren, viele Ballverluste mündeten in Chancen für den Club: Jäger schoss allerdings im Strafraum völlig freistehend vorbei (52.), Ishak köpfte genau in die Arme des zur Pause eingewechselten Trapp (62.).

Ausgleich in Nürnberg: Der Club bejubelt Enrico Valentinis verwandelten Elfmeter. imago images

Stichwort Wechsel: Die gab es nach etwa einer Stunde zu Hauf, Tuchel nahm seine Stars vom Platz. Mbappé wurde mit einem Extra-Applaus vom Nürnberger Publikum verabschiedet, das nun zahlreiche weniger namhafte PSG-Youngster zu Gesicht bekam. Den Elfmeter, der zum 1:1 für Nürnberg führte, verursachte jedoch ein Arrivierter: Der bereits im ersten Durchgang für Meunier eingewechselte Diallo, Anfang der Woche erst für über 30 Millionen Euro vom BVB nach Paris gewechselt, blockte einen Palacios-Pass im Strafraum mit dem Arm. Valentini verwandelte den fälligen Handelfmeter zum 1:1-Endstand (71.).

Die Generalprobe vor dem Zweitliga-Start bei Dynamo Dresden am kommenden Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker.de) gelang den Nürnbergern somit. "Wir konnten Mechanismen und Automatismen im Defensiv-Verhalten sehr, sehr gut trainieren", meinte Coach Damir Canadi bei "Sky".

PSG, das noch ganz am Anfang seiner Vorbereitung steht (Tuchel: "Der Fitnesszustand war heute natürlich sehr unausgeglichen"), geht vom 24. Juli bis 3. August erst einmal auf China-Reise - dann soll auch Neymar dabei sein, der laut Tuchel am Sonntag erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren wird.