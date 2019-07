Pechvogel Sarr verschafft Ingolstadt drei Punkte in Jena

Der FC Ingolstadt holt zum Abschluss des 1. Spieltags der 3. Liga drei Punkte beim FC Carl Zeiss Jena. In einer spielerisch wenig überzeugenden Partie setzten sich die Schanzer am Ende glücklich gegen bemühte Thüringer durch. Gleich zweimal beförderte Sarr den Ball ins eigene Tor und brachte so den FCI auf die Siegerstraße.

Jenas Coach Lukas Kwasniok musste beim ersten Auftritt der neuen Spielzeit auf Günther-Schmidt (Aufbautraining), Kühne (Kreuzbandriss) und Rohr (Rotsperre) verzichten.

Auch Jeff Saibene, der neue Coach des FCI, musste drei Ausfälle verkraften: Elva (Muskelfaserriss), Thalhammer (Sehnenreizung) sowie Ananou (Schulter) fielen für das erste Spiel der Saison aus.

In den ersten Minuten wurde kaum Fußball in Jena gespielt. Die heimischen Fans protestierten in Form von Tennisbällen gleich dreimal gegen die ungeliebten Montagspartien (2./3./6.). Wenn dann doch mal gespielt wurde, hatten zunächst die Schanzer leichte Vorteile, jedoch ohne wirklich zwingend zu werden. Aus dem hohen Anlaufen bei FCC-Ballbesitz wurde nach einer guten Viertelstunde aber geduldiges Abwarten auf Seiten der Gäste. Doch Jena agierte zu viel aus dem Stand und konnte so die sich bietenden Räume im Spielaufbau nicht nutzen. Bis es mal gefährlich wurde, war schon eine gute halbe Stunde gespielt: Gaus umkurvte nach einem Wolfram-Zuspiel Keeper Coppens, die Hereingabe fand aber keinen Abnehmer. Das Tor wäre leer gewesen (26.).

Im Anschluss wachten beide Teams zumindest ein bisschen auf. Erneut Gaus versuchte aus halblinker Position sein Glück, verpasste den langen Pfosten jedoch haarscharf (36.). Nur kurze Zeit später fasste sich Käuper aus über 25 Metern ein Herz, sein Distanzgeschoss flog nur einen knappen Meter drüber (39.). Trotz dieser Annäherungsversuche blieb auch in der Schlussphase der ersten Halbzeit das spielerische Niveau überschaubar, beide Teams schienen froh, sich in die Katakomben zurückziehen zu können.

Der zweite Durchgang startete zunächst, wie der erste geendet hatte. Spielfluss kam nicht auf, zu viele Zweikämpfe und Fouls verhinderten dies. Aus dem buchstäblichen Nichts fiel dann die Führung der Hausherren: Jena startete in Person von Donkor einen Gegenstoß, bei dem gleich die gesamte Schanzer-Hintermannschaft nicht in den Zweikampf fand. Der Stürmer konnte über 20 Meter den Ball treiben und anschließend umzingelt, aber unbedrängt zu Eckardt spielen, der Buntic im Tor keine Chance ließ - 1:0 (56.). Ingolstadt stand nun unter Zugzwang und kam schnell zurück: Wolfram nutzte bei einem Freistoß vom rechten Flügel eine Unaufmerksamkeit von Sarr und schoss diesen wuchtig an, sodass der Ball von seiner Hüfte über die Linie trudelte - 1:1 (60.).

Unglücksrabe der Partie aus Jenaer Sicht blieb Neuzugang Sarr. Nach einem Freistoß von Beister versuchte Donkor mit dem Kopf zu klären, köpfte dabei jedoch seinen Innenverteidiger an. Von Sarrs Hinterkopf flog der Ball erneut ins eigene Tor - erstes Pflichtspiel für Jena, zweites Eigentor für den früheren Aalener (72.).

Im Anschluss zog sich der FCI weit zurück und ließ die Gastgeber kommen. Denen fiel jedoch auch jetzt nicht viel ein, sodass in der verbleibenden Viertelstunde keine nennenswerte Torgefahr entstand. Am Ende gingen die Schanzer als glücklicher Sieger dieser schwachen Drittliga-Partie vom Platz.

Jena gastiert am nächsten Samstag (14 Uhr, LIVE! auf kicker.de) bei Preußen Münster. Für Ingolstadt geht es zeitgleich zu Hause gegen Duisburg weiter.