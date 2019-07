Siegemund und Korpatsch weiter - Zverev scheitert

Laura Siegemund hat es beim WTA-Turnier von Bukarest bis ins Halbfinale geschafft. Am Freitag warf die Deutsche mit Irina-Camelia Begu die Lokalmatadorin raus. In Lausanne landete Tamara Korpatsch gegen Jil Belen Teichmann den nächsten Coup. Mischa Zverevs am Donnerstag wegen Regens unterbrochene Match gegen den Spanier Marcel Granollers wurde fortgesetzt - und hatte am Ende kein Happy End für den Deutschen.

Laura Siegemund hat beim Tennisturnier in Bukarest das Halbfinale erreicht. Die 31-Jährige aus Metzingen gewann am Freitag ihr Viertelfinal-Match gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu mit 7:5, 6:2. Die an Nummer sechs gesetzte Deutsche brauchte fast zwei Stunden, um die ehemalige Siegerin deses Turniers zu bezwingen. Im Halbfinale trifft Siegemund nun auf die Rumänin Patricia Maria Tig, die als Qualifikantin die favorisierte Tschechin Kristyna Pliskova mit 6:3, 3:6, 6:3 bezwang.

Korpatschs nächster Coup

Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Lausanne den Sprung ins Halbfinale geschafft. Die 24-Jährige aus Kaltenkirchen bezwang am Freitag die Schweizerin Jil Teichmann mit 3:6, 6:0, 6:1. Nach knapp zwei Stunden verwandelte sie ihren zweiten Matchball. Korpatsch ist die einzig verbliebene Deutsche bei der mit 250 000 Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung. Im Halbfinale trifft die Weltranglisten-142. auf die an Nummer drei gesetzte Französin Alizé Cornet.

Zverev scheidet in Newport aus

Mischa Zverev ist indes beim ATP-Turnier in Newport im Viertelfinale ausgeschieden. Der 31-Jährige aus Hamburg verlor am Freitag das am Vorabend wegen Regens abgebrochene Achtelfinalmatch gegen den zwei Jahre älteren Spanier Marcel Granollers mit 3:6, 0:6. Nach 50 Minuten war die einseitige Partie entschieden, weil Zverev nach dem Neubeginn kein Spiel mehr gewann.