Traumstart MSV - Fehlstart FCB II - Rostock verspielt ein 3:0

Zwei Neulinge, sieben neue Trainer und vor allem eines: Ein traditionsbehaftetes und enorm ausgeglichenes Teilnehmerfeld - die 3. Liga startete am Freitagabend mit einem Remis zwischen 1860 und Münster, zwei Bundesliga-Gründungsmitgliedern. Am Samstag erwischte Absteiger Duisburg einen klasse Start, Rostock verspielte ein 3:0 und Rückkehrer Bayern II blieb ohne Punkte. Am Abend steigt Dauerkarten-Krösus Braunschweig ein. Am Sonntag folgt unter anderem ein Aufsteiger-Duell, ehe Jena und Ingolstadt den Spieltag am Montagabend beschließen.

Stoppelkamp bringt den MSV in die Spur

Am Samstag griff der runderneuerte MSV Duisburg (19 Ab- und 15 Zugänge) ins Drittliga-Geschehen ein - erfolgreich. Einer, der schon länger bei den Zebras ist, brachte den Zweitliga-Absteiger auf die Siegerstraße. Stoppelkamp gelang nach dem Führungstor von Vermeij (25.) und dem zwischenzeitlichen 1:1 von Sonnenhof Großaspach (Imbongo Boele, 42.) mit einem Doppelpack wieder die Führung (54., 56.), mit Krempicki veredelte ein Neuzugang den 4:1-Sieg (60.). Ein gelungener Start für Duisburg, der "Dorfklub" dagegen, der sich erst am letzten Spieltag 18/19 gerettet hat, findet sich gleich unten wieder.

Rostock verspielt ein 3:0

Der FC Hansa Rostock bekam es mit einem absoluten Liga-Neuling zu tun: Viktoria Köln. Und ehe sich der Aufsteiger versah, führte Rostock nach einem Eigentor von Kyere Mensah und Treffern von Breier und Opoku nach knapp 20 Minuten schon 3:0. Doch die vom ehemaligen Hansa-Coach Pavel Dotchev trainierte Viktoria meldete sich eindrucksvoll zurück. Bunjaku sorgte nach 27 Minuten für Hoffnung, Holzweiler machte es kurz nach der Pause an der Ostsee spannend und wieder Bunjaku sorgte für das 3:3 (62.). Für Köln stand der erste Punkt in der 3. Liga, für Hansa ein verspielter Dreier.

Meppens Heimpleite zum Auftakt

"Wir fokussieren uns nach einer sehr intensiven Vorbereitung voll auf den Start der neuen Saison", sagte Meppens Trainer Christian Neidhart, doch so fokussiert schien sein Team nicht zu sein. Denn gegen Zwickau setzte es eine 0:2-Niederlage. Die Sachsen, die "unbedingt punkten" wollten, fuhren nach den Treffern von Neuzugang Wegkamp (55.) und Torjäger König (88.) gar mit drei Zählern heim.

FCK startet mit einem Remis

Lauterer Führung: Florian Pick (re.) trifft nach einem Solo. imago images

"Unterhaching ist eine sehr spielstarke Mannschaft, für mich in der vergangenen Saison eine der besten Mannschaften der Hinrunde", meinte Kaiserslauterns Coach Sascha Hildmann, die Roten Teufel bekamen das auch zu spüren. Zwar gingen die Pfälzer nach einem schönen Solo von Pick mit gekonntem Abschluss in Führung (19.), doch der FCK verteidigte in der 50. Minute schlampig und fing sich das 1:1 durch Hufnagel. Dabei blieb es bis zum Ende.

Würzburg vermiest Bayern die Drittliga-Rückkehr

Im fränkisch-bayerischen Duell empfingen die Würzburger Kickers den FC Bayern München II und fuhren am Ende gegen den Drittliga-Rückkehrer einen 3:1-Sieg ein. FWK-Coach Michael Schiele durfte schon nach neun Minuten das 1:0 bejubeln, das Neuzugang Pfeiffer markierte. Als Wriedt in der 77. Minute nicht unverdient das 1:1 markierte, hatte der FWK die passende Antwort gleich doppelt parat: Kaufmann und Gnaase sorgten gegen die ersatzgeschwächten Münchner, die aus diversen Gründen auf elf Akteure verzichten mussten, für einen 3:1-Erfolg.

Für das erste Spiel ist das schon ein Brett. Magdeburgs Trainer Stefan Krämer

"Für das erste Spiel ist das schon ein Brett", weiß Magdeburgs neuer Trainer Stefan Krämer um die Schwere der Aufgabe, die ihm und seinem Team mit Eintracht Braunschweig bevorsteht. Braunschweigs Coach Christian Fluthmann freut sich hingegen auf ein "ausverkauftes Haus, geile Stimmung und ein Abendspiel" und ist sich sicher, "dass es ein erfolgreicher Auftakt wird". Und wenn nicht? "Daran denken wir nicht. Wir sind Löwen, und die zweifeln nicht."

Starker Rückhalt: Uerdingens Keeper Lukas Königshofer. imago images

Rückkehr nach 16 langen Jahren

Auf diesen Tag haben Anhänger von Waldhof Mannheim jahrelang gewartet, am Sonntag ist es soweit: Das Team von Coach Bernhard Trares gastiert zum Aufsteigerduell beim Chemnitzer FC. Während der CFC nach einjähriger Abstinenz wieder in die Drittklassigkeit zurückkehrt, ist es für Waldhof die erste Teilnahme an der eingleisigen 3. Liga überhaupt. Zuletzt waren die Mannheimer 2002/03 im Profifußball vertreten gewesen.

"Gradmesser" Uerdingen

Die Rückrunde 2018/19 soll nun endgültig passé sein: Der KFC Uerdingen, der durch prominente Neuverpflichtungen wieder unter Druck steht, will wieder voll angreifen und empfängt am Sonntag den Halleschen FC. Beim HFC geht man mit einer gewissen Ruhe in die neue Spielzeit (Ziegner: "Es wird nicht sofort alles klappen"), wohlwissend, dass die Partie gegen "Aufstiegsfavorit Uerdingen gleich ein Gradmesser" ist (HFC-Sportchef Ralf Heskamp).

Ingolstadt optimistisch

Den 1. Spieltag beschließen am Montagabend der FC Carl Zeiss Jena und der FC Ingolstadt. 37,45 Prozent der kicker-Leser schätzen die Schanzer als Aufstiegsfavoriten Nummer eins ein. Dennoch spricht Neuzugang Beister von einem "sehr schwierigen" Auftaktmatch gegen die Thüringer. Nichtsdestotrotz ist der Torjäger, der unlängst aus Uerdingen nach Ingolstadt wechselte, optimistisch, "dass wir gut dagegenhalten werden und die Möglichkeit haben, Jena zu schlagen".

Auftakt: Punkteteilung in München

Im Duell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder hat der TSV 1860 München im Eröffnungsspiel gegen Preußen Münster einen Auftaktsieg verpasst. Nach einer schwachen ersten Hälfte, in der die Gäste durch Schauerte (32.) in Führung gingen, steigerten sich die Löwen insbesondere nach Steinharts Ausgleich vom Punkt (51.) deutlich und drängten auf den Siegtreffer. Doch auch mit Neuzugang und Rückkehrer Gebhart, der in der Schlussphase eingewechselt wurde, blieb es beim 1:1.