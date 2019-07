Plötzlich günstig: Lookman wechselt nach Leipzig

Was lange währt: RB Leipzig hat in seinem Bemühen um Ademola Lookman doch noch Erfolg gehabt. Der 21-Jährige wechselt für eine Sockelablöse von 18 Millionen Euro vom FC Everton nach Sachsen.

Vergangenen Sommer hatten sich die Leipziger noch vergeblich um Lookman bemüht, der in der Rückrunde der Saison 2017/18 auf Leihbasis bei RB überzeugt hatte. In elf Bundesliga-Spielen erzielte der offensive Mittelfeldspieler seinerzeit fünf Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Trotz intensiven Leipziger Werbens hatte Everton seinen Youngster dann jedoch nicht ziehen lassen, ein 25-Millionen-Euro-Angebot war den Toffees zu wenig gewesen, sie forderten acht Millionen Euro mehr. Lookman sei "Gegenwart und Zukunft des Vereins", hatte Evertons Trainer Marco Silva damals gesagt.

Für Lookman folgte darauf jedoch eine durchwachsene Saison. Silva, der fehlende Konstanz bei den Trainingsleistungen seines Schützlings monierte, setzte den englischen U-20-Weltmeister von 2017 in der Premier League nur dreimal von Beginn an ein, 18-mal wurde er eingewechselt. Ein Tor gelang Lookman (Vertrag bis 2021) dabei nicht.

"Wir sind hartnäckig geblieben und das hat sich jetzt ausgezahlt"

Am Leipziger Interesse änderte das nichts, allerdings riefen die Toffees dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von knapp 28 Millionen Euro auf. Beide Klubs wurden sich nun aber doch einig, die Sockelablöse ist nun deutlich geringer und liegt bei 18 Millionen Euro. Der Betrag kann durch Boni auf 22 Millionen anwachsen.

"Es war insgesamt ein langer Prozess, vor allem weil wir ihn gerne schon im letzten Sommer zu uns geholt hätten. Aber wir sind hartnäckig geblieben und das hat sich jetzt ausgezahlt", sagt Leipzigs neuer Sportdirektor Markus Krösche, der damals noch nicht in die Personalie involviert gewesen war. "Ademola hat während seiner halbjährigen Leihe absolut überzeugt und er wird sich auch nun wieder schnell integrieren und unser Offensivspiel mit seiner Dynamik sicher noch weiter bereichern."

"Ich möchte gerne dort weitermachen, wo ich in der Rückrunde 2018 aufgehört habe"

Lookman, der zwar mit Everton ins Trainingslager in die Schweiz gereist war, beim Testspiel gegen Sion (0:0) am Sonntag aber nicht zum Aufgebot gehört hatte, erhält beim Champions-League-Teilnehmer einen Vertrag bis 2024. "Ich möchte gerne dort weitermachen, wo ich in der Rückrunde 2018 für RB Leipzig aufgehört habe", erklärt er. "Natürlich freue ich mich auch darauf, meine Mannschaftskollegen wiederzusehen und möchte dem Team helfen, weiter tolle Erfolge zu feiern."

Mit ihm haben die Leipziger die beiden gewünschten Mittelfeldspieler mit Torgefahr verpflichtet: Am vergangenen Donnerstag hatte RB bereits den Transfer des französischen U-21-Nationalspielers Christopher Nkunku (21, von Paris Saint-Germain) vermeldet.