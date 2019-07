Die Trikots der Zweitligisten für die Saison 2019/20

SpVgg Greuther Fürth

Die Hoops (breite Blockstreifen) bleiben der SpVgg Greuther Fürth erhalten. Allerdings setzen sich die Querstreifen aus vielen feinen grünen Streifen zusammen und sorgen so für ein luftigeres Design. An der Seite sowie am Kragen wurden grüne Einsätze angebracht. Auf der Rückseite ist das Kleeblatt-Rundlogo in den Stoff eingearbeitet. Im Nacken ist das Fürther Stadtlogo eingeprägt. imago images