Die Ausfälle im Überblick

Die Ausfälle der diesjährigen Tour den France im Überblick - auch einen deutschen Fahrer hat es schon erwischt.

Das polnische Team CCC teilte kurz vor der 6. Etappe am Donnerstag mit, dass Patrick Bevin nicht mehr zum Start im elsässischen Mühlhausen erscheinen kann. Der Australier war auf der 4. Etappe zu Fall gekommen und hatte sich dabei zwei Rippen gebrochen. Die 5. Etappe konnte er noch zu Ende fahren, doch die Schmerzen wurden anschließend zu groß.

"Wie so oft bei Rippenbrüchen nahmen die Schmerzen am zweiten und dritten Tag nach dem Sturz zu", erklärte CCC-Chefmediziner Dr. Max Testa. "Patrick wollte die sechste Etappe fahren, doch wir haben heute Morgen gemeinsam entschieden, dass er aufhören sollte, um sich komplett zu erholen."

Van Garderen: "Der Sturz war mein Fehler"

Für Tejay van Garderen war die Rundfahrt nach seinem Sturz auf der siebten Etappe vorzeitig beendet. Der Tour-Fünfte von 2014 und 2012 erlitt bei dem Unfall sieben Kilometer nach dem Start in Belfort einen Bruch in der linken Hand und konnte am nächsten Tag nicht mehr antreten. "Der Sturz war mein Fehler, ich kann niemandem sonst dafür die Schuld geben", sagte van Garderen, der am Freitag trotz der Verletzung noch bis ins Ziel nach Chalon-sur-Saone gefahren war. Im US-Team EF Education First war van Garderen für die Pyrenäen und Alpen als wichtiger Helfer des Kolumbianers Rigoberto Uran (32) eingeplant, der die Tour 2017 als Gesamtzweiter beendet hatte.

6. Etappe

Patrick Bevin (CCC) - nicht angetreten

Nicolas Edet (Cofidis) - Aufgabe

8. Etappe

Tejay van Garderen (EF Education First) - nicht angetreten

Christophe Laporte (Cofidis) - Aufgabe

9. Etappe

Alessandro De Marchi (CCC) - Aufgabe

11. Etappe

Rick Zabel (Katusha-Alpecin) - nicht angetreten

Niki Terpstra (TDE) - Aufgabe

12. Etappe

Jasper Philipsen (UAE) - nicht am Start

Rohan Dennis (TBM) - Aufgabe

Giacomo Nizzolo (TDD) - Aufgabe

13. Etappe

Wout van Aert (TJV) - Aufgabe Maximilian Schachmann (BOH) - Aufgabe