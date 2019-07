Offiziell: Gladbach holt nach Embolo auch Thuram

Eine Überraschung ist es nach der Entwicklung der vergangenen Wochen nicht mehr: Borussia Mönchengladbach verstärkt sich mit Marcus Thuram (21) von EA Guingamp.

Grünes Licht nach dem Medizincheck: Marcus Thuram (21) wechselt von EA Guingamp zu Borussia Mönchengladbach. Am Montag gaben die Fohlen die Verpflichtung des französischen U-21-Nationalspielers offiziell bekannt. Thuram hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Die Ablösesumme soll sich zwischen neun und zehn Millionen Euro bewegen.

Bereits am 24. Juni hatte der kicker berichtet, dass die Borussen für die Offensive mit Thuram und Schalkes Breel Embolo sogar einen Doppelpack schnüren könnten. Was sich für einige Borussen-Fans erst einmal nach Utopie anhörte, ist jetzt tatsächlich perfekt. Thuram folgt auf Embolo (Vertrag bis 2023, Sockelablöse zehn Millionen Euro), die Abteilung Attacke wird mit reichlich Wucht und Dynamik aufgerüstet.

Max Eberl freut sich, den U-21-Nationalspieler Frankreichs am Niederrhein begrüßen zu dürfen. "Er ist ein schneller, robuster und torgefährlicher Angreifer, der sehr gut in unseren Kader passt und wir sind sicher, dass er in der Bundesliga seinen Weg gehen wird", sagt Borussias Sportdirektor. Thuram, Sohn von Frankreichs Weltmeister Lilian, kam in der vergangenen Saison auf 32 Ligaeinsätze beim Ligue-1-Absteiger und erzielte neun Tore. Im Sommer 2020 wäre der Vertrag des 192 Zentimeter langen und dribbelstarken Offensivmanns in Guingamp ausgelaufen.

Thuram ist der bisher vierte Zugang bei den Fohlen. Neben Embolo unterschrieben zuvor auch schon Rechtsverteidiger Stefan Lainer (RB Salzburg) und Max Grün (Darmstadt 98), der den Kader als dritter Torhüter verstärkt. Zudem ist Laszlo Benes nach Ablauf des Leihgeschäfts von Holstein Kiel zurückgekehrt. Auf der Wunschliste bei den Borussen befindet sich weiterhin noch ein Abwehrspieler, der in der Abwehrreihe als Innenverteidiger oder als linker Außenverteidiger eingesetzt werden kann. Ob Wunschkandidat Malang Sarr (20) von OGC Nizza den Weg nach Gladbach findet, muss abgewartet werden. Der Spieler möchte zwar zur Borussia wechseln, doch Nizza soll weiterhin eine Ablösesumme im Bereich von 20 Millionen Euro aufrufen.

