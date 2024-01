752 Tonnen CO2 gespart - dank dem Hyundai-Fahrgemeinschaftstool

Im Jahr 2023 wurden über 125.000 Fahrgemeinschaften im Amateursport gebildet. Maßgeblich daran beteiligt ist eine innovative Initiative des südkoreanischen Autobauers.

Hyundai fördert gemeinsam mit Deutschlands größter Sport-Team-Organisations App "SpielerPlus" die Nachhaltigkeit im Amateursport und setzt sich für eine emissionsfreie Zukunftsmobilität ein. Mit dem innovativen Fahrgemeinschaftstool ruft Hyundai seit der Saison 2020/2021 über vier Millionen Amateursportler in 73 Sportarten auf, Fahrgemeinschaften auf dem Weg zum Training oder zum Spiel zu bilden und auf diese Weise CO2 einzusparen. Mit Erfolg: Im vergangenen Jahr wurden im Amateursport 125.381 Fahrgemeinschaften gebildet, durch die schätzungsweise über 752 Tonnen CO2 eingespart wurden.

Hyundai ist langjähriger Förderer des Amateursports

"Die abermalige Erhöhung der Fahrgemeinschaften sowie der CO2-Einsparungen unterstreicht eindeutig den Willen der Amateursportler, auch umweltgerecht unterwegs zu sein", sagte Sebastian Carlin, Teamleiter Sports Marketing Hyundai Motor Deutschland. "Als langjähriger Förderer des Amateursports in Deutschland begleiten und fördern wir diesen Weg kontinuierlich." Neben dem Engagement bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt, für den Hyundai unter anderem die Fahrzeugflotte elektrifiziert, liegt ein Schwerpunkt des Unternehmens seit Jahren auf der Förderung des breiten Amateursports in vielen Facetten - und nicht nur auf dem Platz. "Neben dem Zeichen der Nachhaltigkeit können die Fahrgemeinschaften zugleich den Mannschaftsspirit und das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander fördern und führen zu einem Plus an Freude in ihrer jeweiligen Sportart", so Carlin weiter.

Über "Spielerplus"-App können sich die Teams organisieren

Über die App "SpielerPlus" können sich die Spieler der über 250.000 teilnehmenden Mannschaften selbst organisieren und den Weg zum Training oder Spiel gemeinsam zurücklegen, vorzugsweise natürlich in einem Hyundai Fahrzeug. Der südkoreanische Autohersteller bietet alle gängigen alternativen Antriebe in seiner Modellpalette an - von den rein batterieelektrischen Modellen der Submarke Hyundai IONIQ, über den KONA Elektro, Plug-in-Hybride, reine Hybride bis hin zum Brennstoffzellenfahrzeug NEXO.

