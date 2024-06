75 Minuten Unterbrechung! Dänemark trotzt Stromausfall bei U20-WM

In der Hauptrunde der U20-Weltmeisterschaft der Frauen kommt es im Duell zwischen Dänemark und Südkorea zu einer langen Unterbrechung. Der Grund ist kurios.

Der dänischen U20-Nationalmannschaft der Frauen ist der Start in die Hauptrunde geglückt. Im Duell mit Südkorea gewannen die Däninnen klar mit 29:23 (19:12).

Doch die Partie wurde vor allem durch die äußeren Widrigkeiten beeinflusst. Nach der ersten Hälfte dauerte es 75 Minuten, bis die zweite Halbzeit angepfiffen werden konnte.

Ursächlich für diese lange Verzögerung hatte ein Unwetter, das in Skopje am Sonntagabend gewütet hat. Ein Blitzeinschlag sorgte laut der IHF für einen Stromausfall im Sportski centar Jane Sandanski in Skopje.

Hallen-Wechsel bei der U20-WM der Frauen

Die Verantwortlichen versuchten alles, um den Generator wieder in Gang zu bekommen. Doch trotz aller Bemühung konnte der Strom nicht wiederhergestellt werden.

Daher mussten die beiden Mannschaften in das rund sieben Kilometer entfernte Boris Trajkovski Sportzentrum umziehen. Erst um 20:45 Uhr Ortszeit konnte die Partie, welche um 18:30 Uhr begonnen hatte, wieder angepfiffen werden.

Dänemark kam mit der Umstellung etwas besser klar, denn dank eines 3:0-Laufs waren sie bereits beim 22:12 vorentscheidend enteilt. Zwar konnte Südkorea in der Folge nochmal verkürzen, doch gefährlich nah kamen die Asiatinnen den Skandinavierinnen letztlich nicht.

Übertragungshinweis:

Sämtliche Partien der weiblichen U20-WM werden in Deutschland durch Solidsport im kostenpflichtigen Livestream angeboten. Der Turnierpass kostet 39,99 Euro, Einzelspiele 5,99 Euro.

