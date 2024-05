75. Jahrestag des Turiner Flugzeugabsturzes: Fans fordern Änderung der Giro-Route

Am 4. Mai startet der Giro d'Italia in Turin. Dieser Tag hat in Italien eine ganz besondere Bedeutung, denn vor 75 Jahren ereignete sich ein tragischer Flugzeugabsturz. Fans der legendären AC Turin laufen Sturm gegen die Route der Italien-Rundfahrt.

Tadej Pogacar geht als Favorit in Italien an den Start. Die Turiner Fans sind von der Streckenführung nicht begeistert. imago images (2)