7 Beachhandball-Basics von Jugend-Nationaltrainer Konrad Bansa

Mit dem Sommer bricht auch die Beachhandball-Saison an. Für Bock auf Handball hat Jugend-Nationaltrainer Konrad Bansa die Grundlagen der Sportart in 7 Beachhandball-Basics zusammengefasst.

1 Ball reicht auch im Beachhandball zum Spielen - auch, wenn Ersatzbälle neben den Toren den Spielfluss verbessern. Es muss nicht zwangsläufig ein offizieller Beachhandball sein (auch, wenn es damit am meisten Spaß macht). Hand- oder Gummibälle, die sich gut fangen und einhändig greifen lassen, reichen zum Start. Auch Goalcha-Bälle oder Softbälle eignen sich; gerade für Kinder und Jugendliche. Der Ball benötigt keine Prellfähigkeit - auch, wenn Prellen grundsätzlich erlaubt ist.

2 Punkte zählt ein Tor, dass per Kempa-Trick, Spinshot (Wurf nach einer 360-Grad-Pirouette in der Luft), Strafwurf oder vom Torwart bzw. Specialist erzielt wurde. Der Torwart geht entweder selbst mit den Angriff (das entspricht dem ursprünglichen Beachhandball) oder es findet ein Spezialistenwechsel mit einem wurfstarken Feldspieler statt.

3 Teile kann ein Beachhandball-Spiel haben. Beide Halbzeiten sind je zehn Minuten lang, beginnen mit einem Hochball und werden getrennt gezählt. Gewinnt jede Mannschaft eine Halbzeit, folgt als dritter Teil ein Shoot-Out (Penalty-Werfen), um den Sieger zu ermitteln. Ein Beachhandball-Spiel geht nie unentschieden aus - und selbst eine Halbzeit endet nicht remis. Steht es nach zehn Minuten unentschieden, wird der Satz per ‚Golden Goal’ entschieden.

4 Angreifer spielen gegen drei Verteidiger, denn der der Torwart bzw. Specialist geht immer mit in den Angriff (siehe Punkt 2). Die Verteidiger sind nicht nur in Unterzahl, ihnen ist auch praktisch kein Körperkontakt erlaubt. Sie agieren stattdessen gegen den Ball und blocken Laufwege und Torwürfe. Denn auch Fouls wie beispielsweise Festmachen, die in der Halle lediglich zu einem Freiwurf führen, werden im Sand oft direkt mit einer Hinausstellung geahndet.

15 x12 Meter misst die Spielfläche zwischen den Torräumen. Die ganze Seitenlinie ist der Auswechselraum; allerdings darf jede Mannschaft nur auf ihrer Seite wechseln.

6 Meter ist die Torraumlinie vom Tor entfernt. Anders als in der Halle ist es kein Kreis, sondern eine gerade Linie. Bei offiziellen Spielen wird ein spezielle Schaumstoffrohr-System eingesetzt. Einsteiger können die Linien natürlich auch mit anderen Materialien markieren - mit Baustellenband lässt sich beispielsweise leicht und günstig ein gutes Spielfeld abstecken.

7 Tugenden für Spaß und Freude am Beachhandball: Fairplay, Neugier, Teamgeist, Mut, Kreativität, Begeisterungsfähigkeit und Zocker-Mentalität.

Bock auf Handball - Ausgabe 15

