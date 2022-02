7,70 Meter sind Sandhausens neuer Trumpf

Nach vier ungeschlagenen Spielen und dem jüngsten Remis gegen den HSV fährt der SV Sandhausen mit breiter Brust nach Heidenheim.

Das 1:1 gegen den Hamburger SV hat Sandhausen im Abstiegskampf weiteres Selbstvertrauen gegeben, Rang 13 ist nur noch einen Punkt entfernt. "Den Punktgewinn gegen den HSV, einen Aufstiegsanwärter, haben wir uns verdient. Ich war mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden, wir haben in der ersten Halbzeit viel investiert", sagte Trainer Alois Schwartz am heutigen Freitag auf der Spieltagspressekonferenz.

Der SVS holte in den vergangenen acht Spielen 13 Punkte, blieb in drei der jüngsten vier Begegnungen ohne Gegentor und ist jetzt viermal ungeschlagen. Zwar liegt das Schwartz-Team auf Relegationsplatz 16, allerdings hat man schon zehn Punkte mehr auf dem Konto als Ingolstadt und Aue.

Die Abwehrstärke ist zurück

Zwei Zahlen erklären die gewachsene Stabilität. 7,70 Meter und 118 Jahre. Mit Aleksandr Zhirov (1,93 Meter, 31 Jahre), Dennis Diekmeier (1,88/32), Janik Bachmann (1,96/25) und Neuzugang Dario Dumic (1,93/30) verfügen die Kurpfälzer über Abwehr-Hünen, die zudem reichlich Erfahrung mitbringen. Mit Stabilisator Dumic und dem weiteren Neuzugang Tom Trybull kann Schwartz, ein erwiesener Defensivfachmann, nun sein 4-2-3-1 umsetzen. Die Abwehrstärke, in den vergangenen Jahren stets ein Trumpf, ist zurückgekehrt.

Schwartz warnt vor Kleindienst

Und auch am Sonntag im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gefragt. Denn Schwartz betont: "Tim Kleindienst ist der Unterschiedsspieler in der Offensive beim 1. FC Heidenheim. Wir werden uns in der Defensive gut auf ihn einstellen, sodass er nicht trifft gegen uns." Allerdings steht hinter dem Angreifer ein Fragezeichen. Kleindienst sei im Training umgeknickt, berichtete FCH-Trainer Frank Schmidt am Freitag.

"Ajdini hat eine unheimliche Mentalität"

Der Sandhäuser Coach Schwartz kann zudem wieder auf Cebio Soukou zurückgreifen, der seine Gelb-Sperre abgebrummt hat. Ein Sonderlob hatte der Chefcoach auch noch übrig. "Bashkim Ajdini ist ein Spieler, der zum SV Sandhausen passt. Er hat eine unheimliche Mentalität und haut sich immer rein. Er ist flexibel einsetzbar und ein wichtiger Spieler für uns", sagte Schwartz über den 29-Jährigen, der im vergangenen Sommer vom VfL Osnabrück kam.