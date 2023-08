7:0! Stuttgarter Kickers stürmen an die Spitze - Kassel unterliegt Steinbach nach 2:0-Führung

Kickers Offenbach erlebte zum Auftakt 2. Spieltag der Regionalliga Südwest ein schmerzhaftes Déjà-vu, während die Stuttgarter Kickers ein Schützenfest gegen die TuS Koblenz bejubelten. Der TSV Steinbach Haiger schlug Hessen Kassel trotz eines frühen 0:2-Rückstandes.

Stuttgarter Kickers feiern Schützenfest

Die Stuttgarter Kickers machten am Samstag gegen Mitaufsteiger TuS Koblenz kurzen Prozess. Bereits zur Pause führten effektive Blaue gegen eine überforderte Gästeabwehr 4:0. Braig eröffnete den Torreigen nach sieben Minuten, als er einen Dicklhuber-Freistoß einnickte. Den zweiten Treffer leitete Braig dann ein. Maier ließ TuS-Torwart Bast anschließend keine Abwehrmöglichkeit (22.). Von den Gästen war offensiv nichts zu sehen. Daran änderte auch eine rund viertelstündige Gewitterunterbrechung nichts. Im Gegenteil: Dicklhuber schraubte mit einem Doppelpack den Pausenstand noch auf 4:0 in die Höhe. Erst traf er aus 18 Metern nach einer zu kurzen Abwehr (45.+2) und anschließend per direktem Eckball (45.+7). Nach dem Seitenwechsel dauert es ein wenig bis zum nächsten Treffer. Dann aber war Antlitz nach gutem Zuspiel von Mauersberger mit dem 5:0 zur Stelle (63.). Das 6:0 besorgte wiederum Dicklhuber mit seinem dritten Einschuss (70.). Kurz vor dem Ende durfte dann auch noch Mauersberger den 7:0-Endstand erzielen.

Steinbach mit erfolgreicher Aufholjagd

Lange Zeit sah es danach aus, als würde Hessen Kassel die Punkte aus Steinbach entführen. 2:0 lagen die Löwen nach einer Einzelleistung von Sararer (11.) und einem fatalen Rückpass, den Zografakis stibitzte (17.), bereits in Führung. Einzig gute Nachricht für die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt: Es waren noch über 70 Minuten zu spielen, um die Begegnung in andere Bahnen zu lenken. Nach einer halben Stunde wurde die Bieler-Elf dann auch aktiver, ohne aber zunächst zu großen Chancen zu kommen. Nach dem Seitentausch leitete Kirchner mit seinem Abstauber zum 1:2 schließlich die Aufholjagd ein (54.) auch weil Gösweiner kurz darauf nur das Außennetz traf. Steinbach drückte nun, Kassel versuchte dagegen zu halten. Ohne Erfolg. Güclü nutzte eine Guthörl-Flanke zunächst zum Ausgleich (79.), Sekunden später drückte Firat eine flaches Jung-Zuspiel zum 3:2 über die Linie (82.) - zugleich der aufgrund der zweiten Halbzeit verdiente Endstand.

Nächste Niederlage für Offenbach

Nach der 0:1-Startniederlage wollte Kickers Offenbach beim VfR Aalen natürlich seine ersten drei Punkte der neuen Saison holen, um nicht sofort die ersten Anflüge eines Fehlstarts verkraften zu müssen. Aber in der 5. Minute gab es für die ambitionierten Hessen erstmal einen Rückschlag. Diakité verlängerte einen Eckball genau zu Meien, der aus kurzer Distanz den Ball zur Aalener Führung über die Linie drückte. Der OFC kam auch danach nicht in der Partie an, agierte fahrig und dadurch vollkommen harmlos. Erst nach einer halben Stunde erspielten sich die Gäste erste Chancen. Doch unter dem Strich war die Leistung in der ersten Halbzeit eines Aufstiegsanwärters unwürdig. Nach Wiederbeginn wurde die Begegnung ausgeglichener, Offenbach aber agierte auch weiterhin zu ungenau. Zumindest feierte nach knapp einer Stunde Top-Neuzugang Nazarov sein Regionalliga-Debüt im OFC-Trikot, zunächst ohne Effekt. In der 76. Minute war der Bann gebrochen: Eine Marcos-Flanke von rechts fand Pfeiffer, der aus halbrechter Position zum Ausgleich einschoss. Offenbach hatte jetzt Oberwasser und drückte auf die Führung. Hinten hatten die Neidhart-Schützlinge Glück, dass Meien in der 83. Minute einen Kopfball freistehend daneben platzierte. Sechs Minuten später köpfte der Torschütze zum 1:0 erneut vorbei, ehe in der letzten Minute Aalen das letzte Wort dieser Begegnung hatte: Diakité erkämpfte sich erst den Ball, legte dann auf Thermann ab, der kurz darauf an die Strafraumkante zurücklegte, wo Diakité mitgelaufen war und überlegt einschob.

Die restlichen Partien finden nicht nur am Sonntag statt, sondern auch im Laufe der nächsten Woche. Eintracht Frankfurt II gegen den FC 08 Homburg ist für den 23. August terminiert.