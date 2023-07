"65,20 Meter purer Spaßfaktor": Verl hat nun die längste Stadiontheke

Der SC Verl hat in den vergangenen Monaten sein Stadion aus- und umgebaut - mit historischen Folgen. Nach Klubangaben steht nun die längste Stadiontheke in der kleinen Arena.

5000 Zuschauer finden im Verler Stadion künftig bei Drittliga-Spielen Platz. 68 von ihnen können an ganz besonderen Plätzen teilnehmen: Ganz oben entlang der Haupttribüne, nur vom VIP-Bereich unterbrochen, befindet sich ab sofort die längste Stadiontheke - erhöhte Plätze auf Barhockern mit Ablagefläche. Ein Neuerung, die der Arena "Kultstatus verleihen" könnte, heißt es in einer Mitteilung des SC, der "65,20 Meter puren Spaßfaktor" ankündigt. Der SC Verl rangiert damit sogar vor den Tottenham Hotspur, deren Stadiontheke "nur" 65 Meter lang sein soll.

Maßgeblich entwickelt und umgesetzt wurde die Idee von Verls Stadionbeauftragten Michael Beckhoff, der die Sitzgelegenheiten von einer Stuttgarter Firma bauen ließ, außerdem deren Verankerung und das Fluchtwegekonzept im Auge behielt.

Ein Platz an der längsten Stadiontheke im Profifußball soll 35 Euro kosten. 47 der Plätze werden an Interessenten verlost, 21 stehen den Gästen zur Verfügung. "Die Bewerbungen, die wir bisher haben, reichen vom Sponsor ohne VIP-Karte bis zum Ehrenamtlichen des Vereins, der gesehen hat, wie wir die Sitze montiert haben und sofort begeistert war", wird Marketingvorstand Mario Lüke in einer Mitteilung zitiert.