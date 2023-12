64 Punkte! Giannis stellt persönlichen Rekord auf - und stürmt zur Gäste-Kabine

Giannis Antetokounmpo hat mit 64 Punkten einen persönlichen Rekord aufgestellt - musste sich nach dem Sieg über die Pacers trotzdem ärgern. Dennis Schröder übersprang derweil die 10.000-Punkte-Marke. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Antetokounmpo erzielte beim 140:126 (70:63) seiner Milwaukee Bucks gegen die Indiana Pacers am Mittwoch (Ortszeit) so viele Punkte wie noch nie ein Spieler der Bucks zuvor. Der bisherige Rekord stammte aus dem Jahr 2006, als Michael Redd 57 Punkten erzielte. Antetokounmpos persönliche Bestleistung stand bis dahin bei 55 .

Nach der Schlusssirene war der Grieche allerdings sichtbar verärgert - und kaum zu halten: Die Pacers sollen den Spielball mitgenommen haben, den er als Erinnerung behalten wollte. Der 29-Jährige stürmte daraufhin in Richtung Kabine der Gäste und konnte von Mitspielern und Betreuern kaum gehalten werden. Schon während des Spiels hatte es eine größere Auseinandersetzung gegeben. Unter anderem hatte sich Indiana daran gestört, dass der Superstar wenige Sekunden vor Schluss bei eigentlich geklärten Verhältnissen noch zum Dunk angesetzt hatte, was in der NBA unüblich ist. Von einem "Missverständnis" sprach Pacers-Coach Rick Carlisle später, berichtete aber auch kurzzeitigen Tumulten im Kabinentrakt.

Antetokounmpo selbst spielte die Angelegenheit runter ("Ist schon in Ordnung") und ging dann nur noch auf sein Spiel ein: "Ich versuche Basketball zu spielen, um meinen Teamkollegen zu helfen, sie in Szene zu setzen. Aber am Ende des Tages ist es auch ein tolles Gefühl, diesen Rekord vor den Fans hier in der Arena zu brechen."

Schröder durchbricht 10.000er-Marke - 30 Punkte von "Wemby" helfen nicht

Die Toronto Raptors um Dennis Schröder gewannen erstmals nach vier Spielen wieder. Die Raptors besiegten die Atlanta Hawks mit 135:128. Schröder erzielte 17 Punkte und durchbrach dabei die 10.000-Punkte-Marke in der NBA. Zudem kam der 30 Jahre alte Spielmacher auf sieben Assists gegen sein früheres Team.

Derweil setzen die San Antonio Spurs und Detroit Pistons ihre Rekord-Niederlagenserien fort. San Antonio kassierte beim 119:122 gegen die Los Angeles Lakers die 18. Niederlage in Serie - obwohl "Wunderkind" Victor Wembanyama 30 Punkte und 13 Rebounds auflegte. Detroit unterlag beim 111:129 gegen die Philadelphia 76ers sogar zum 21. Mal nacheinander. Für beide Traditions-Teams ist es die längste Negativ-Serie ihrer Klub-Geschichte.

Eine Niederlage setzte es auch für Isaiah Hartenstein und die New York Knicks. Beim knappen 113:117 bei den Utah Jazz kam Hartenstein auf sieben Punkte und sechs Rebounds.