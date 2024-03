630.000 Follower auf TikTok: Wer ist Matteo Menges?

Er ist nicht nur auf dem Spielfeld der kreative Kopf: auch neben dem Spielfeld denkt sich Matteo Menges immer neue Ideen aus, um seine Follower zu begeistern. Sein Leben rund um den Handball teilt der 19-Jährige mit 630.000 Fans auf TikTok bzw. 147.000 auf Instagram. Doch wer ist Matteo Menges?

Auf dem Spielfeld ist Matteo Menges Spielmacher bei der TSV Altenholz in der dritten Liga. Der Handball wurde ihm förmlich in die Wiege gelegt - Vater Torsten war Torwart beim TV Hüttenberg. Mit vier Jahren fing auch Matteo an, Handball zu spielen. Im Alter von 15 Jahren wechselte der gebürtige Hesse ins Sportinternat zum SC DHfK Leipzig.

2022 folgte der Wechsel zum THW Kiel. Im selben Sommer wurde er zur U18-EM nachnominiert und holte mit der deutschen Nationalmannschaft Bronze. Nach einer Saison Jugendbundesliga beim THW schloss er sich vergangene Saison dem TV Altenholz an. Ein Jahr später wechselt er nun zur neuen Spielzeit zum HSC Coburg in die zweite Bundesliga und unterschrieb dort einen Zwei-Jahres-Vertrag (wir berichteten).

Ungewöhnliche Freizeitgestaltung

Neben dem Spielfeld spielt sich Matteo Menges in die Herzen junger Mädchen. Auf TikTok und Instagram postet er kurze Videos, in denen er mal mit seiner Mutter tanzt, mal im Playback aktuelle Songs zum Besten gibt oder seine Follower mit in die Trainingshalle nimmt. Das Internet führt ihn längst als 'German TikTok personality'.

Der Aufstieg in den Sozialen Medien verlief dabei beinahe kometenhaft. Sein erstes Video postete er im Februar 2022. Es zeigte einige aneinander gereihte Fotos, die ihn im Wandel der Zeit vom Kind bis zum jungen Mann zeigen. Daraufhin folgte ein sechs Sekunden kurzes Video mit ihm und seiner Mutter beim Tanzen im heimischen Wohnzimmer - und das ging viral.

"Diesen schnellen Erfolg hätte ich niemals planen können. Das ist ein Glücksfall gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass ich damit so durchstarte. Es ist echt krass", erzählte Menges der Bock auf Handball in Ausgabe 10/2023.

Doch nicht alle sind so begeistert von seinem medialen Auftritt. U18-Trainer Erik Wudtke hat Vorbehalte, er zweifelt an Menges Fokus auf das Wesentliche. "Ich befürchte, dass ihm das alles mehr im Weg steht, als dass es ihm hilft", äußerte auch er sich in der Bock auf Handball.

Angriff im Handball

"Er ist sehr schnell auf den Beinen und kann damit im Angriff für sich und die Nebenleute gute Situationen schaffen", erklärte HSC-Geschäftsführer Jan Gorr, dass beim Wechsel nach Coburg die handballerischen Fähigkeiten von Matteo Menges den Ausschlag gegeben haben.

"Er wird bei uns wertvolle Erfahrungen sammeln und wir haben das gemeinsame Ziel, Matteo auf Zweitliga-Level zu etablieren", sagt Gorr. "Ich freue mich darauf, im professionellen und ambitionierten Umfeld des HSC 2000 Coburg, mich sportlich und persönlich weiterentwickeln zu können", meint Matteo Menges.