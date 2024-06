622 Spieler, 219 Vereine, 24 Nationen: Eine EM-Kaderanalyse in Grafiken

Die finalen Kader der 24 Nationen für die EM 2024 in Deutschland stehen. 622 Spieler aus 219 Vereinen haben ihr Ticket für die Europameisterschaft erhalten - inklusive Dauerbrennern, potenziellen Rekordspielern und einer dominanten Liga. Eine Analyse in Grafiken.

Deutschlands Erfahrung und Spaniens Küken

Beim Eröffnungsspiel am 14. Juni kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden ältesten Mannschaften des Turniers. Das DFB-Team liegt mit 28,59 Jahren am Tag des EM-Auftakts auf Rang 2. Überboten wird der deutsche Kader nur vom schottischen. Das Aufgebot von Trainer Steve Clarke zählt im Schnitt stolze 28,79 Jahre. Kurios dabei: Kein schottischer Spieler ist älter als 32, es stehen aber auch nur zwei Spieler unter 25 Jahren im Kader.

Die ältesten nominierten Feldspieler sind Portugals Pepe (zum Turnierauftakt 41 Jahre, 109 Tage) und Cristiano Ronaldo (39 Jahre, 130 Tage). Das Gegenstück zu den beiden Portugiesen bietet Nachbar Spanien auf. Stellt der dreimalige Europameister doch den einzigen U-18-Spieler in allen 24 EM-Kadern: Lamine Yamal wird einen Tag vor dem Finale sogar erst 17 Jahre alt.

Neuer EM-Rekordspieler für Deutschland?

Cristiano Ronaldo steht vor seiner bereits sechsten EM-Endrunde. Kein Wunder also, dass er mit Abstand die meisten EM-Spiele aller Akteure bestritt. Und das übrigens nicht nur unter den Aktiven, sondern auch historisch. Auf Rang 2 folgt sein Teamkollege Pepe, der wie Joao Moutinho 19 Spiele bestritt.

Auch bei den Torschützen liegt CR7 mit 14 Treffern mit deutlichem Abstand auf Platz 1, das ist in der EM-Historie unerreicht. Aktuell kommen ihm Antoine Griezmann (Frankreich, sieben Tore) sowie Romelu Lukaku (Belgien) und Alvaro Morata (Spanien) mit jeweils sechs Toren am "nähesten".

Bastian Schweinsteiger, der 18-mal bei einer EM-Endrunde auflief, droht seinen Status als deutscher Rekordspieler zu verlieren. Thomas Müller und Manuel Neuer könnten ihn schon zum Ende der Vorrunde ein-, in einem möglichen Achtelfinale dann überholen.

Legionäre in den Nationalteams: Von 2 bis 26

In der UEFA-Fünfjahreswertung steht Dänemark auf Rang 16, Albanien auf Rang 47. Trotz dieses deutlichen Abstands gibt es eine Gemeinsamkeit: Das Nationalteam des jeweiligen Landes hat keinen Spieler der heimischen Liga im Kader. Dänemarks Akteure verteilen sich auf sieben Länder, alle übrigens unter den Top 8 der Fünfjahreswertung - die meisten Akteure spielen in England (11). Bei Albanien verteilen sich die Spieler sogar auf 13 unterschiedliche Nationen, die meisten davon stehen bei italienischen Klubs unter Vertrag (10).

Wenn Albanien am 1. Spieltag auf Italien trifft und Dänemark am 2. Spieltag auf England, dann kommt es auch zu einem Duell der Gegensätze. Denn bei England spielen nur zwei Akteure (Jude Bellingham in Spanien, Harry Kane in Deutschland) im Ausland, bei Italien sind es drei (Jorginho und Guglielmo Vicario in England, Gianluigi Donnarumma in Frankreich).

Englands Ligen dominieren, Saudi-Arabien mischt mit

Die 622 nominierten Spieler stehen bei Klubs aus insgesamt 35 verschiedenen Nationen unter Vertrag. Die Vereine aus England und Italien bleiben für die Bundesligisten unerreicht, was die EM-Teilnehmer angeht. Doch Spanien und Frankreich verweist das deutsche Oberhaus deutlich auf die Plätze 4 und 5.

Sechs der 35 Länder befinden sich übrigens außerhalb des UEFA-Gebiets. Während im Iran und Katar jeweils ein Akteur spielt und in Südkorea sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten zwei, sind es in den USA bereits sieben. Getoppt wird das Ganze von Saudi-Arabien, 14 Spieler stehen dort unter Vertrag. Damit steht Saudi-Arabien insgesamt auf Platz 11 der Länder, die die meisten Spieler abstellen.

Drei Bundesliga-Klubs mit zweistelligen Abstellungen

Die Meister aus England und Italien führen auch das Ranking der Vereine an, die die meisten Spieler zur Endrunde abstellen. Doch nur die Bundesliga stellt gleich drei Klubs, die jeweils eine zweistellige Anzahl an Akteuren bei der EM haben. Insgesamt können sich 219 Vereine darauf freuen, zumindest einen EM-Fahrer in den eigenen Reihen zu haben. Bei 104 Klubs ist es exakt einer, 115 Teams haben mindestens zwei Endrundenspieler im eigenen Verein.

Größe ist nicht immer entscheidend

Vanja Milinkovic-Savic ist mit 2,02 Metern der einzige Spieler, der bei der EM die Zwei-Meter-Marke überschreitet. So ist der Keeper mit dafür verantwortlich, dass Serbien das Team mit der höchsten Durchschnittsgröße aller Spieler stellt. Am 3. Spieltag der Gruppe C kommt es in München zum "Duell der Giganten", wenn Serbien auf Dänemark trifft.

Spanier, Portugiesen und auch Engländer könnten dagegen in Luftduellen durchaus Probleme bekommen, liegen diese drei Nationen doch am anderen Ende dieses Rankings.

Steffen Geyer, Christoph Huber