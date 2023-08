62 Millionen Jahresgehalt: Lakers statten Davis mit Rekord-Vertrag aus

Die Los Angeles Lakers vertrauen auch in Zukunft auf Anthony Davis - der Vertrag mit dem Power Forward wurde vorzeitig verlängert und macht diesen steinreich.

Seit 2019 spielt Davis für die Lakers und hatte ursprünglich einen bis 2025 gültigen Vertrag. Der wurde nun vorzeitig um weitere drei Jahre bis 2028 verlängert. Für die Zeit zwischen 2025 und 2028 erhält der 30-Jährige die gewaltige Summe von 186 Millionen US-Dollar (umgerechnet sind das etwa 169 Millionen Euro).

Es ist aufs jährliche Gehalt heruntergerechnet die teuerste Vertragsverlängerung der NBA-Geschichte. Davis steigt damit - Stand jetzt - dann zum bestbezahlten Spieler der Liga auf, da er pro Jahr 62 Millionen Dollar einstreichen wird. Aktuell verdient der achtmalige All-Star "nur" 42 Millionen pro Jahr.

Davis hat sich neben LeBron James beim Rekordmeister zu einer echten Führungsfigur entwickelt, trug 2019/20 auch maßgeblich dazu bei, dass die Lakers in der Corona-Saison Meister wurden. Dennoch ist "AD" alles andere als unumstritten, vor allem wegen seiner Verletzungsanfälligkeit: In den vergangenen drei Saisons verpasste er von 236 Spielen der Regular Season stolze 104. Für General Manager Rob Pelinka kein Grund, um den Spieler nicht mit dem neuen Vertrag auszustatten. "Ich könnte nicht besser von ihm denken, er ist ein unglaublicher Leader."

Davis und James: Ein Erfolgsduo in L. A.

In der Tat, Davis ist neben James einer der Stützpfeiler der Lakers. In der vergangenen Saison glänzte er in der Hauptrunde mit einem Double-Double im Schnitt. 12,5 Rebounds und 25,9 Punkte können sich sehen lassen, eine Quote aus dem Feld von 56,3 Prozent sogar noch mehr - Karrierebestwert.

Der 30-Jährige ist sicherlich offensiv stark, defensiv ist er aber eine Wucht: In der abgelaufenen Saison war er nach Shaquille O'Neal und Kareem Abdul-Jabbar erst der dritte Spieler, der in der Post Season die Marke von 50 Blocks für die Lakers knackte. L. A. scheiterte in den Conference Finals am späteren Meister Denver Nuggets.

Bleibt aber eine Frage: Wie lange wird es das Duo Davis/James in der Stadt der Engel noch geben? James wird im Dezember 39 Jahre alt und hat nur noch für die Saison 2023/24 einen festen Vertrag sowie eine Spieleroption für die folgende Spielzeit.