600.000 Münzen Aufschlag: Ronaldinho-SBC sorgt für Frust in FC 24

Die FC-24-Community diskutiert über eine neue SBC. Dabei steht das Preisverhältnis zu Ronaldinhos Item auf dem Ingame-Markt im Fokus.

Brillante Ballbehandlung, herausragendes Spielverständnis und stets ein breites Lächeln auf den Lippen: So dürfte Brasiliens einstiger Dribbelkünstler Ronaldinho den meisten Fußballfans in Erinnerung geblieben sein. Der langjährige Barcelona-Star zählt nicht umsonst zu den besten Kickern aller Zeiten. Entsprechend groß war die Freude in der FC-24-Community, als durchsickerte, dass die "untauschbare" Basis-Version der Ikone in Ultimate Team per Squadbuilding Challenge (SBC) verfügbar werden würde.

Als die SBC am Sonntagabend erschien, setzte jedoch schnell Ernüchterung ein. Knapp 2,2 Millionen Münzen an Spielermaterial braucht es, um die begehrte Karte eintauschen zu können. Für viele User ein zu großes Investment. "Ein Witz von Preis", kommentierte etwa der Reddit-Account 'DiMatteoLegend' die anfallenden Kosten. Eine Anspielung auf den vergleichsweise geringeren Preis, zu dem dieselbe Karte auf dem Ingame-Transfermarkt zu bekommen ist. 1,7 Millionen Münzen wurden fällig zum Zeitpunkt der SBC-Veröffentlichung - seither ist der Preis gar auf 1,6 Millionen gefallen.

Leaks drücken den Markt-Preis

Zur Wahrheit gehört dabei, dass die Leaks zu der kommenden SBC den Preis im Vorfeld erheblich gedrückt haben. Noch am Freitag hätten sich Kosten für die SBC und der Kauf auf dem Transfermarkt laut Datenbank "Futbin" die Waage gehalten. Erst am Samstagmorgen rutschte der Preis auf dem Ingame-Markt deutlich unter die Menge Münzen, die es für die SBC braucht.

Andererseits ist hochbewertetes Spielermaterial für Squadbuilding Challenges derzeit sehr günstig zu haben, was wiederum den Preis für die Puzzle-Aufgabe verringert. "Wäre Futter nicht so billig, würde die SBC bei um die drei Millionen Münzen liegen", vermutet Reddit-User 'Dangerous-Sector-637' daher.

Allerdings ist EA SPORTS dieser Umstand natürlich auch bekannt und sicherlich eingepreist. Zum Zeitpunkt der Konzeption dürften die angedachten Kosten verhältnismäßig gewesen sein. Erst die Leak-bedingten Einbrüche des Marktpreises sorgten für die große Diskrepanz.

Lohnt sich die SBC dennoch?

Unabhängig von möglichen Überlegungen des Entwicklers: Der finanzielle Aufwand ist groß für eine Karte, die sich bei weitem nicht für jeden Spieler lohnt. Schließlich bringt die Basis-Ausführung der FC-24-Legende lediglich einen einzigen PlayStyle+ mit, während die aktuellen Items nahezu alle über zwei der besonders starken Fähigkeiten verfügen. Zudem ist der "Trickster", dessen Premiumversion Ronaldinho besitzt, nur für FC-24-Spieler interessant, die viel mit Spezialbewegungen arbeiten und sehr geübt in diesen sind.

Aus Sicht von Gamern, die sich einen anderen Spielstil angeeignet haben, ist die Entscheidung also wohl klar - und wird von X-User 'Twan' treffend umrissen: "Er ist auf dem Markt 0,6 Million Münzen günstiger, hat keinen guten PlayStyle+ und keine fünf Sterne Schwacher Fuß. Die SBC ist es nicht wert."