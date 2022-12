60 lange Jahre: Als das letzte Mal der WM-Titel verteidigt wurde

Frankreich steht nach dem 2:0 über Marokko zum zweiten Mal in Folge im WM-Finale - und kann somit gegen Argentinien am Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) den Titel von 2018 verteidigen. Zuletzt ein Ding der Unmöglichkeit.

Überhaupt eine Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden, ist schon ein immens schweres Unterfangen. Seit 1930 hat es schließlich in bis dato 21 beendeten Ausgaben erst acht siegreiche Nationen gegeben - fünfmal Brasilien, viermal Deutschland und Italien, zweimal Argentinien, Uruguay und Frankreich und einmal England und Spanien.

Was noch schwieriger ist? Den WM-Titel direkt zu verteidigen! Das haben in der Geschichte dieses weltbewegenden Turniers erst zwei Nationen zustande gebracht.

Zuerst die Squadra Azzurra, dann die Seleçao

Los ging es mit den Endturnieren der Jahre 1934 und 1938, als das Format allerdings auch noch in kleinerem Kreise ausgtragen worden war. Von den jeweils angetretenen 16 beziehungsweise 15 Mannschaften erklomm Italien bei beiden Weltmeisterschaften den Thron - 1934 im eigenen Land mit einem 2:1 n.V. gegen die damalige Tschechoslowakei und 1938 im Nachbarland Frankreich durch ein 4:2 gegen Ungarn. Der Dank aller Fans der Squadra Azzurra galt damals dem akrobatischen WM-Garanten Silvio Piola.

Es dauerte 20 Jahre, ehe die große Fußballnation Brasilien das italienische Kunststück zu wiederholen wusste - und das wie die Azzurri ebenfalls bei den ersten beiden großen Titeln jeweils in kleinerem Kreis (je 16 teilnehmende Nationen).

Gesegnet mit der späteren Legende Pelé, der mit seinen 82 Jahren zuletzt gesundheitlich angeschlagen war, triumphierte die Seleçao damals zunächst im Jahr 1958 beim Turnier in Schweden - und zwar im Endspiel gegen Schweden mit 5:2 unter anderem dank eines Doppelpacks des Volkshelden. Äußerst interessant: Pelés Stern war hier erst aufgegangen, spielt er doch hier seine erste Weltmeisterschaft im zarten Alter von 17 Jahren. Vier Jahre später, 1962 in Chile, trat Pelé also als 21-jähriger Offensivstar an - und hatte Pech. Denn nach einem bereits im zweiten Spiel erlittenen Muskelfaserriss war der Hoffnungsträger früh raus, seine Kollegen hemmte das aber nicht. Brasiliens Auswahl um Torschützenkönig Garrincha (vier Treffer) fuhr im Finale 1962 gegen die Tschechoslowakei den zweiten Titel ein.

Ronaldos und Maradonas Leiden

Seither, also seit inzwischen genau 60 Jahren, hat es keine erfolgreiche WM-Titelverteidigung mehr gegeben.

Zwei Chancen darauf waren aber vorhanden - angefangen 1990: Unter anderem dank der "Hand Gottes" der argentinischen Legende Diego Armando Maradona hatte sich die Albiceleste zunächst 1986 (24 teilnehmende Nationen) ins Endspiel im legendären Aztekenstadion zu Mexico City gespielt, ehe dort mit einem 3:2 Deutschland geschlagen worden war. Vier Jahre später bei ebenfalls 24 Teams kam es zur direkten Revanche dieser beiden großen Fußballnationen - ausgetragen im altehrwürdigen Stadio Olimpico in der "Ewigen Stadt" Rom. Hier aber verflog der Zauber von Maradona, weil der Dribbelkünstler während eines intensiven Vergleichs mit der DFB-Auswahl allen voran von Guido Buchwald aus dem Verkehr gezogen wurde. Kurz vor Schluss gelang Andreas Brehme zudem vom Punkt das entscheidende 1:0 - und die anvisierte Titelverteidigung der Argentinier beim Endturnier in Italien war gescheitert.

Zeigte Brasilien im WM-Finale 1998 die Grenzen auf mit zwei Toren (kicker-Note 1,0): Zinedine "Zizou" Zidane. IMAGO/Buzzi

1998 erging es einer anderen südamerikanischen Auswahl nicht besser: Brasilien erreichte nach dem Gewinn 1994 in den USA unter 24 Teilnehmern (3:2 i.E. gegen Italien) erneut das Endspiel in der Ausgabe 1998. Hier in Frankreich (32 Teams) war gegen den Gastgeber um Zinedine Zidane aber kein Kraut gewachsen: Mit 0:3 wurde die Seleçao niedergeschlagen wieder nach Hause geschickt - ein kniekranker Ronaldo hatte als amtierender Weltfußballer des Jahres mit seinem Team nichts beisetzen können im Stade de France zu Paris St. Denis.

Nun, 24 Jahre nach der verpatzten Titelverteidigungschance für Brasilien und 60 Jahre nach der erfolgreichen Titelverteidigung der Seleçao, hat Frankreich die Möglichkeit zum Doppelpack. Dabei geht es an diesem Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Argentinien, das selbst einen große Möglichkeit vor der Brust hat. Denn Lionel Messi & Co. werden dann die Albiceleste ins inzwischen schon sechste WM-Finale führen - wo bis dato eben "erst" zwei Titel errungen worden sind.