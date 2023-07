60:6-Klatsche für die Fehervar Enthroners: Berlin Thunder gnadenlos

5:58Die Fehervar Enthroners bezahlen als Neuling in der European League of Football weiterhin Leergeld. An diesem 6. Spieltag setzte es für das Team bereits die sechste Niederlage. Doch nicht nur das: Die Mannschaft wurde beim überdeutlichen 6:60-Debakel bei Berlin Thunder regelrecht nach allen Regeln der Football-Kunst zerlegt.