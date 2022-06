6,62 Millionen Fans sehen das Spiel der DFB-Elf in Ungarn

Mehr als sechs Millionen Zuschauer im Schnitt haben das 1:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn gesehen. Das ist etwas weniger als gegen England.

Vier Tage zuvor hatten die Partie gegen England noch mehr Zuschauer gesehen. Die ZDF-Übertragung vom 1:1 gegen die Three Lions in München hatten am Dienstagabend im Schnitt 8,813 Millionen Fans eingeschaltet. Der Marktanteil lag bei 33,9 Prozent. Das 1:1 am Samstagabend in Ungarn sahen nun im Schnitt 6,62 Millionen Menschen, was einen Marktanteil von 31,1 Prozent bedeutete.

Dennoch war die DFB-Elf auch gegen die Magyaren ein Garant für Quoten. Das Ungarn-Spiel war am Samstagabend die mit Abstand erfolgreichste TV-Sendung. Bis zu 8,21 Millionen Zuschauer haben die Partie in der Spitze verfolgt.

Das straffe Nations-League-Programm der deutschen Nationalmannschaft endet mit dem vierten Spiel binnen weniger Tage am Dienstag in Mönchengladbach, wenn Italien zu Gast ist. Diese Partie, die um 20.45 Uhr angepfiffen wird, wird wieder beim ZDF zu sehen sein.