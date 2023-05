6,5 Millionen Euro Ablöse: Dina Ebimbe bleibt Adlerträger

Wie Philipp Max wird auch Eric Junior Dina Ebimbe weiterhin für Eintracht Frankfurt auflaufen. Der Franzose besitzt nun einen bis 2027 gültigen Vertrag.

Eric Junior Dina Ebimbe (22) hat in seinem Leihjahr bei Eintracht Frankfurt Eindruck hinterlassen. Doch nicht nur deswegen bleibt der Franzose nun langfristig: Für den flexibel einsetzbaren Defensivspieler greift ohnehin eine Kaufpflicht in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Diese Summe überweist die SGE an Paris St. Germain und bindet Dina Ebimbe so bis 2027 an sich.

Das gaben die Hessen am Dienstagvormittag bekannt. "Eric Junior hat in seiner ersten Saison bei uns gezeigt, welch großes Potenzial in ihm steckt", lässt sich Timmo Hardung, baldiger Sportdirektor der Eintracht, zitieren.

Dina Ebimbe, den Trainer Oliver Glasner als Rechtsverteidiger oder im defensiven Mittelfeld einsetzt, hatte am vergangenen Samstag den Siegtreffer im Spiel gegen den SC Freiburg (2:1) erzielt. Dabei war er erst in der 78. Minute eingewechselt worden. Von Ende Januar bis Ende März hatte er mit einer Syndesmose-Verletzung gefehlt, insgesamt steht er bei drei Toren aus 19 Ligaspielen (kicker-Note 3,38).

Dina Ebimbe will nicht zum Wandervogel werden

In den zurückliegenden Jahren hatte Dina Ebimbe stets nur eine Saison bei seinen Klubs verbracht: 2019/20 in Le Havre, 2020/21 in Dijon und 2021/22 bei PSG. Es sei ihm nun "sehr wichtig", an einem langfristigen Projekt teilzunehmen, hatte er zuletzt im Interview mit "L'Equipe" gesagt.

Vergangenen Freitag hatte Eintracht Frankfurt schon die gezogene Kaufoption bei Philipp Max verkündet, auch in diesem Fall hatte es sich um eine frühzeitig vereinbarte Kaufpflicht gehandelt.