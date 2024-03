6:3, 6:3 - Das deutsche Duell geht an Struff

Jan-Lennard Struff hat das deutsche Duell bei den ATP-Masters in Miami für sich entschieden. Der 33-Jährige aus Warstein bezwang Daniel Altmaier 6:3, 6:3 und löste damit als dritter Deutscher die Eintrittskarte für die dritte Runde.

Erst Alexander Zverev und Dominik Koepfer - und jetzt also auch Jan-Lennard Struff. Dass ein dritter Deutscher in die dritte Runde von Miami einziehen würde, stand schon vor dem ersten Ballwechsel fest, nun ist aber auch klar, wer derjenige ist: Struff setzte sich in zwei Sätzen gegen Daniel Altmaier durch und trifft nun in der dritten Runde auf den Sieger des Duells zwischen dem Australier Alex de Minaur und dem Südkoreaner Kwon Soon Woo.

Nach 80 Minuten den zweiten Matchball verwandelt

Gegen Altmaier kam Struff im ersten Satz beim Stand von 4:3 zu den ersten Breaks, ging mit 5:3 in Führung und machte bei eigenem Aufschlag kurzen Prozess. Im zweiten Satz gelang dem Warsteiner auf Anhieb ein weiteres Break und zog schließlich auf 5:2 davon. Altmaier verkürzte zwar noch einmal, doch nach 80 Minuten verwandelte Struff seinen zweiten Matchball und entschied damit das zweite Duell mit Altmaier für sich.

Das erste Aufeinandertreffen bei den French Open vor knapp vier Jahren hatte noch Altmaier für sich entschieden und später mit dem Einzug ins Achtelfinale seinen bislang größten Erfolg bei einem Grand Slam erreicht. Nun musste der Kemptener Struff den Vortritt lassen.