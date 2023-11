6:1, 6:0! Swiatek demoralisiert Pegula und erobert Thron zurück

Beide waren bei den WTA Finals durch den Rest der Elite gepflügt. Dass das Endspiel zwischen Iga Swiatek und Jessica Pegula derart eindeutig endete, war daher nicht abzusehen. Die Polin erobert so die Nummer eins der Weltrangliste zurück.

Klassenunterschied: Jessica Pegula (li.) hatte gegen Iga Swiatek an diesem Montag überhaupt keine Chance. IMAGO/USA TODAY Network

Von vornherein war klar, dass nur eine von beiden ihren Traumlauf würde fortsetzen können. Schnell kristallisierte sich an diesem Montagnachmittag (Ortszeit) im mexikanischen Cancun heraus, wer das sein würde: Iga Swiatek.

Die Polin schlug Jessica Pegula in nur 60 Minuten 6:1, 6:0 und krönte sich somit erstmals zur Siegerin der WTA Finals. Willkommener Nebeneffekt: Durch den Triumph wird die 22-Jährige die Position eins in der Weltrangliste von Aryna Sabalenka zurückerobern.

Mit vier Spielen und 8:0 Sätzen waren beide Profis ins Finale eingezogen - und hatten bei den WTA Finals unübersehbar herausgeragt. Wohlgemerkt: Bei diesem Turnier treten die acht stärksten Tennisspielerinnen des Kalenderjahres gegeneinander an, Gegnerinnen dieser Art schlägt man also normalerweise nicht im Vorbeigehen. Begleitet wurden ihre Leistungen von den anhaltenden Diskussionen um Fehler bei der Organisation: Immerhin spielten die Profis unter freiem Himmel in der Hurrikansaison.

Pegula hätte Geschichte besonderer Art schreiben können

French-Open-Champion Swiatek hatte schon vor dem Endspiel in Cancun alle anderen drei Grand-Slam-Siegerinnen des Jahres (Sabalenka, Marketa Vondrousova und Cori Gauff) bezwungen. In der Geschichte des seit 1972 ausgetragenen Turniers hatte zuvor nur eine Spielerin aus Polen den Pokal in die Höhe gestreckt: Agnieszka Radwanska im Jahr 2015.

Pegula, die Fünfte der Welt, hätte in Cancun Geschichte schreiben können. Sie wäre die erste Spielerin der Geschichte geworden, die die Nummer 1, 2, 3 und 4 der Weltrangliste bei ein und demselben Turnier besiegt hätte. Doch gegen Swiatek in dieser Verfassung schlug das Pendel schnell gegen die US-Amerikanerin aus.

Nur 26 Minuten dauerte der erste Satz, drei der vier eigenen Aufschlagspiele startete die hochkonzentrierte Swiatek dabei mit einer 40:0-Führung. 92 Prozent ihrer ersten Aufschläge mündeten in eigene Punkte.

Swiateks Konstanz bringt ihre Gegnerin zu kleinem Ausraster

Auch der zweite Durchgang begann sofort mit einem Doppel-Break. Spätestens da hatten sich die Konturen des elften Matchgewinns und 16. Satzgewinns in Serie durch die ruhige und doch aufgeweckte Osteuropäerin deutlich abgezeichnet. Bis zum Stand von 6:1 und 3:0 hatte Swiatek gerade einmal unglaubliche vier Unforced Errors begangen (zum Vergleich: Pegula stand bei 18).

Der US-Amerikanerin entglitt ihre Frustration kurz, sie schlug ihren Ball auf den Boden - doch es sollte nicht mehr besser werden. Erst kurz vor Ende, beim Stand von 0:5, erspielte sich Pegula tatsächlich nochmal einen Breakball, ihren ersten und einzigen. Weil Swiatek diesen aber mit einem starken Aufschlag abwehrte und kurz darauf mit einem Netzroller Glück hatte, war es Sekunden später geschehen.