5G bringt neue Perspektiven

DAZN und Vodafone haben mit der DFL die Anwendung neuester Mobilfunk-Technologie bei Bundesliga-Übertragungen getestet. Das Ziel: Mehr Qualität, Dynamik und Nachhaltigkeit.

Das war schon ein besonderes Szenario beim 5G-Livestream von DAZN zum Bundesliga- Re-Start zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern im Januar: Aus Leipzig berichtete Field-Reporterin Ann-Sophie Kimmel, aus dem Studio in München übertrug der Bezahlsender das Spitzenspiel mit Moderator und Kommentator Lukas Schönmüller, und aus dem Düsseldorfer Vodafone-Tower lieferte Datenexperte Freddy Tappe die Zahlen zum Spiel. Doch zusätzlich saßen in London beziehungsweise Bergamo auch noch die Nationalspieler Melanie Leupolz (FC Chelsea) und Robin Gosens (Inter Mailand) in ihren Wohnzimmern und schalteten sich vom heimischen Sofa als Co-Kommentatoren zu einer "Watch-Party" in die Sendung ein - eine bis dato einmalige Konstellation in der TV-Berichterstattung eines Bundesligaspiels.

Leipzig, München, Düsseldorf, Bergamo, London: Fünf Standorte in drei Ländern wurden bei der Übertragung eines Live-Spiels zusammengeführt - eine logistische Meisterleistung. Möglich gemacht hat dies der jüngste 5G-Test von Mobilfunkanbieter Vodafone und DAZN. Die mit der DFL eng abgestimmte Testreihe hat das Ziel, mithilfe der neuesten Mobilfunk-Generation das Fußballerlebnis am TV aufzuwerten und gleichzeitig nachhaltiger zu gestalten. So soll mithilfe der superschnellen Datenübertragung künftig nahezu komplett kabellos und remote gearbeitet werden können. In Echtzeit mit bester Bild- und Tonqualität, weniger Transport von TV-Equipment oder Flugreisen von Protagonisten der Sendung.

Kommentierende Experten auf dem heimischen Sofa

So mussten Top-Experten wie Gosens und Leupolz nicht extra zum Spiel nach Leipzig eingeflogen werden, sondern konnten das Geschehen ganz ohne Reisestress von zu Hause kommentieren - per Klick ins 5G-Netz. Da beide in den Folgetagen selbst Spiele mit ihren Klubs zu bestreiten hatten, wäre eine Teilnahme an der Sendung auf klassischem Wege auch unmöglich gewesen. Gerade aktive Fußballprofis sind aufgrund ihres straffen Terminkalenders als Experten generell nur schwer zu bekommen. Nun gibt es neue Möglichkeiten: "Durch die Einbindung von 5G-Technologie erzielen wir einen Mehrwert durch mehrere Perspektiven - von den Kamera-Perspektiven bis hin zu den verschiedenen Perspektiven der Protagonisten in der Sendung", sagt Michael Reinartz, Innovations-Chef bei Vodafone Deutschland.

Aus Düsseldorf liefert Freddy Tappe aktuelle Zahlen, Daten und Fakten. DAZN

Kommentierende Fußballstars auf dem heimischen Sofa? Ein bis dato ungewohntes Bild, das dank 5G in der Zukunft zur Normalität werden könnte. Der erste Testlauf war jedenfalls vielversprechend: So konnten Leupolz und Gosens aus ihren jeweiligen Wohnzimmern spannende Einblicke geben, diskutierten etwa den Transfer von Yann Sommer zu den Bayern und analysierten mit ihrer Expertise die Spielweise beider Mannschaften. Ein großer Unterschied zur klassischen TV-Berichterstattung: Die beiden Experten waren über die gesamten 90 Minuten via Splitscreen im TV-Bild zu sehen - und somit auch ihre Reaktionen. So gab es anerkennenden Applaus, als Choupo-Moting das Führungstor der Bayern schoss: "Starke Vorlage von Gnabry", lobte Gosens.

Ein besonderes Schmankerl: Auf Zuruf des Kommentators oder der Experten wurde "Datenguru" Tappe per 5G in die Sendung geschaltet, der zu den Spielereignissen prompt relevante Statistiken lieferte - wie zur Toreffizienz von Choupo-Moting oder zur Gefährlichkeit der Leipziger nach Standardsituationen.

Parallel dazu holte Field-Reporterin Kimmel, lediglich mit einem Smartphone und 5G-Netz ausgestattet, Stimmen aus dem Stadion ein: In der VIP-Loge interviewte sie während des Spiels den Ex-Nationalspieler und heutigen RB-Funktionär Mario Gomez, hinter der Werbebande Moderatorin Laura Wontorra. "Behind the Scenes"-Eindrücke, die es in dieser Form bei einem Bundesligaspiel bislang noch nicht gab.

Während des Spiels: Field-Reporterin Ann-Sophie Kimmel interviewt RB-Funktionär Mario Gomez. contentfabrik

"Watch-Party" mit Leupolz und Gosens

Je länger das Spiel dauerte, desto lockerer und persönlicher wurde die "Watch-Party": Gosens beschrieb aus seinen eigenen Erfahrungen mit Inter Mailand in der Champions League, wie es ist, gegen die Bayern in Rückstand zu geraten, Leupolz berichtete von ihrer sportlichen Situation bei Chelsea. Es entstand ein unterhaltsames Pläuschchen: Die Nationalspielerin erzählte von der Lebensqualität in London, dem überraschend guten Wetter und der hervorragenden Küche. Man konnte fast schon vergessen, dass noch Fußball gespielt wurde. Die Übertragung nahm immer mehr den Charakter eines gemütlichen Fußballabends mit Freunden auf dem Sofa an - einer "Watch-Party" eben.

Am Ende stand es 1:1, und die beiden Experten kürten den Leipziger Torschützen Marcel Halstenberg zum Spieler des Spiels. "Eine richtig geile Erfahrung - gerne wieder", zog Gosens sein Fazit des 5G-Tests.

Auch wenn es noch dauern wird, bis solche Übertragungen flächendeckend angeboten werden: Die DFL, DAZN und Vodafone treiben die 5G-Entwicklung in der Bundesliga weiter voran. "5G hat das Potenzial, künftig Teile der Medienproduktion im Sport zu unterstützen, Prozesse zu vereinfachen und die redaktionellen Möglichkeiten zu erweitern", sagt Dr. Steffen Merkel, Mitglied der Geschäftsleitung der DFL GmbH und Direktor Audiovisuelle Rechte. "Die Anwendungsbeispiele von DAZN und Vodafone tragen dazu bei, die Einsatzmöglichkeiten von 5G in unserer eigenen Medienproduktion und in der unserer Medienpartner besser zu ergründen", ergänzt der DFL-Funktionär.

Die 5G-Tests sollen zu einem Standard in der Live-Übertragung von Fußballspielen werden. Michael Reinartz, Innovations-Chef bei Vodafone Deutschland

Bei Vodafone geht man noch einen Schritt weiter: "Die 5G-Tests sollen zu einem Standard in der Live-Übertragung von Fußballspielen werden", so Reinartz: "Wir wollen den Sendern die Möglichkeit geben, möglichst einfach und effizient ihre Produktion durchzuführen." Dabei sei der Vorteil einer solchen Umsetzung mit 5G, dass die Produktion günstiger, flexibler und ressourcenschonender und somit auch nachhaltiger werde. Haruka Gruber, Senior Vice President Media bei DAZN: "Irgendwann wird es dank 5G möglich sein, völlig kabellos zu arbeiten - mit deutlich weniger technischen Hilfsmitteln und Übertragungswagen. Der Live-Betrieb wird für die Zuschauer dynamischer, während die Qualität der Übertragung nicht leidet." Gleichzeitig betont Gruber, dass hier nur ein zusätzliches Angebot zur klassischen Fußballübertragung gemacht werde - kein Ersatz: "Wir möchten für die Fans verschiedene Möglichkeiten des Fußballschauens schaffen, ihnen aber die Freiheit lassen, selbst zu bestimmen, auf welche Art sie ein Spiel verfolgen. Klassisch oder interaktiv, wie es uns durch die 5G-Technologie ermöglicht wird - das ist dem Fan überlassen. Wir zwingen ihn zu nichts."