59 Punkte Irland, 76 Punkte Südafrika: Titelanwärter bringen sich in Stellung

Der Samstag hat bei der Rugby-WM in Frankreich den nächsten klaren Sieg der favorisierten Iren gebracht. Star-Verbinder Sexton schrieb dabei Geschichte. Irlands Ergebnis wurde am Sonntag noch getoppt.

Der Weltranglistenerste Irland hat bei der Rugby-WM in Frankreich den nächsten Kantersieg eingefahren. Die Mannschaft um Kapitän Johnny Sexton ließ auf den 82:8-Auftakterfolg über Rumänien am Samstag in Nantes ein 59:16 (31:13) gegen Tonga folgen. Die Iren verteidigten damit die Tabellenführung in der Gruppe B erfolgreich.

Sexton schreibt Geschichte

Mit der optimalen Ausbeute von zehn Punkten liegen die "Men in green" weiter vor Titelverteidiger Südafrika, der am Sonntag (15 Uhr/ran.de) auf die Rumänen trifft. Das große Duell der beiden Schwergewichte steigt am kommenden Samstag.

zum Thema Fragen und Antworten zur Rugby-WM 2023

Star-Verbinder Sexton, Weltspieler von 2018, erreichte gegen Tonga einen persönlichen Meilenstein: Mit seinem Versuch (38.) überholte er Ronan O'Gara und stieg mit 1090 Punkten zum ewigen Topscorer seines Landes auf. Sexton beendet nach dem Turnier seine erfolgreiche Karriere, der 38-Jährige will sich mit dem Weltmeistertitel in den Ruhestand verabschieden.

Duell mit Frankreich oder Neuseeland droht

Six-Nations-Sieger Irland droht im möglichen Viertelfinale jedoch direkt ein Duell mit Gastgeber Frankreich oder Neuseeland. Der Einzug in die Vorschlussrunde gelang den Iren bei den bislang neun ausgetragenen Weltmeisterschaften noch nie.

Zuvor hatte Wales beim 28:8 (14:3) gegen Debütant Portugal ebenfalls seinen zweiten Sieg eingefahren. Die "Drachen" liegen in der schwierigen Gruppe C mit zehn Punkten auf Viertelfinalkurs. In Gruppe D holte Samoa mit dem 43:10 (19:10) über den erstmaligen WM-Teilnehmer Chile den ersten Erfolg. Nur die ersten beiden Teams der vier Fünfergruppen ziehen in die nächste Runde ein.

Kantersieg für Titelverteidiger Südafrika

Am Sonntag setzte Südafrika ergebnistechnisch noch einen drauf und feierte in einer denkwürdigen Partie den nächsten klaren Sieg bei dieser WM. Der Titelverteidiger setzte sich in Bordeaux mit 76:0 (33:0) gegen ein abermals überfordertes Rumänien durch. Zum Auftakt hatte der Mitfavorit bereits Schottland klar geschlagen.

Cobus Reinach gelang mit drei Versuchen in Folge ein Hattrick in der ersten Hälfte. Flügelspieler Makazole Mapimpi durfte ebenfalls dreimal jubeln.

Trotz des Kantersieges liegen die Südafrikaner mit neun Punkten nur auf Rang zwei der Vorrundengruppe B - hinter den Iren.