58 Scorer in 30 Spielen: Philippe wechselt nach Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat einen neuen Torjäger: Rayan Philippe kommt vom luxemburgischen FC Swift Hesperange. Dort hat er eine beeindruckende Statistik vorzuweisen.

Rayan Philippe glänzte zuletzt in Luxemburg. Jetzt folgt der Wechsel nach Braunschweig. IMAGO/Majerus

Eintracht Braunschweig hat auf den Abgang von Lion Lauberbach zum KV Mechelen reagiert und einen neuen Angreifer verpflichtet. Rayan Philippe, der sowohl auf den Außen als auch im Zentrum spielen kann, kommt vom luxemburgischen FC Swift Hesperange zu den Löwen und unterschreibt einen Vertrag bis 2025.

Bei den Luxemburgern hat der zweimalige U-20-Nationalspieler Frankreichs eine beeindruckende Statistik vorzuweisen. In der Vorsaison absolvierte der 1,82-Meter-Stürmer alle 30 Ligaspiele - 29 von Anfang an - und wurde mit 32 Treffern Torschützenkönig der BGL Ligue.

Obwohl Tore in der luxemburgische Liga im Rennen um den Golden Shoe nur mit dem Faktor eins multipliziert werden (die Top-Fünf-Ligen erhalten den Faktor zwei, die Ligen sechs bis 22 den Faktor 1,5) sicherte sich der 22-Jährige im europäischen Vergleich den 27. Platz, den er sich unter anderem mit den Bundesliga-Torschützenkönigen Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku sowie Lionel Messi teilte (alle 16 Tore).

Doch nicht nur als Knipser stach Philippe heraus. Nebenbei bereitete er auch noch 26 weitere Treffer vor, die seiner Mannschaft am Ende zur Meisterschaft verhalfen. In 30 Ligaspielen blieb der Mann aus Nizza nur viermal ohne Torbeteiligung, war an 58 der 100 Tore von Hesperange beteiligt.

Braunschweig hatte Philippe "länger auf dem Radar"

"Rayan hat eine beeindruckende Saison gespielt, wir hatten ihn aber schon länger auf dem Radar", erklärte Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig. "Er ist schnell, dribbelstark und torgefährlich und soll genau diese Attribute bei uns einbringen, um uns in der Offensive variabler und gefährlicher zu machen."

Philippe durchlief die Jugendabteilung des Dijon FCO. Nach Leihen zum damaligen Drittligisten SC Toulon (fünf Spiele, ein Tor) und der AS Nancy in der Ligue 2 (16 Spiele, keine Torbeteiligung) sowie fünf Erstliga-Einsätzen für Dijon (keine Torbeteiligung) ging es im Sommer 2021 nach Luxemburg, wo er nach einer durchwachsenen Saison (14 Spiele, sieben Tore, drei Vorlagen) im zweiten Jahr glänzen konnte.

"Ich freue mich wirklich, von nun an ein Löwe zu sein. Mein Ziel ist es, der Mannschaft zu helfen und Tore zu schießen, um die bestmögliche Platzierung zu erzielen", erklärte Braunschweigs neuer Mann mit der Rückennummer neun vor seiner ersten Station in Deutschland.