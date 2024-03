576-mal Olympiastadion - einmal "Flinger Broich"

Am Freitag gastierte Bayern zum dritten Mal im neuen Freiburger Europa-Park-Stadion. Auch Neuland betritt der FCB in dieser Saison noch. Ein Überblick, wo der FC Bayern in seinen 1999. Bundesliga-Auftritten wie oft spielte.

Die meisten seiner 1999 Bundesligapartien absolvierte der Rekordmeister im Münchner Olympiastadion, das von 1972 bis 2005 Heimstätte des Vereins war. Am 34. Spieltag 1971/72 fand die erste Bundesligabegegnung im neuen Rund statt, der Rahmen hätte ich nicht passender sein können: Vor knapp 80.000 Zuschauern empfing Bayern Verfolger Schalke 04 zum Meisterschaftsfinale. Ein Unentschieden hätte dem Tabellenführer zum Titel gereicht, es wurde ein furioser 5:1-Erfolg.

Olympiastadion noch klar auf Platz 1

Zwar musste der FCB am 2. Spieltag 1972/73 gegen Bremen nochmal wegen des ramponierten Rasens kurzzeitig in das alte Stadion an der Grünwalder Straße zurückkehren, wo das Team die ersten sieben Bundesligajahre seine Heimspiele ausgetragen hatte, doch fortan waren die Münchner im Stadtteil Milbertshofen-Am Hart heimisch.

563-mal empfing Bayern im Olympiastadion ein Bundesligateam, zudem war der FCB dort 13-mal selbst zu Gast und musste ein Auswärtsspiel gegen den Lokalrivalen 1860 bestreiten. Doch auch als Gäste fühlten sich die Bayern dort wie Hausherren: Nur am 27. November 1999, als Thomas Riedl das goldene 1:0 für die Sechziger erzielte, verlor man, ansonsten feierte das Team acht Siege und vier Remis in den "Auswärtsspielen" gegen die Löwen.

Bayern am häufigsten im Weserstadion zu Gast

2005 folgte der Umzug in die Allianz Arena, in der es nach dem Abstieg von 1860 München im Jahr 2004 keine Auswärtsspiele mehr für die Bayern gab. Über 246 Heimsiege in 318 Spielen durfte sich der FCB-Anhang bislang in der neuen Arena freuen.

Die meisten Spiele jenseits der Münchner Stadtgrenzen verzeichnet der Rekordmeister im Weserstadion. 57-mal reiste Bayern nach Bremen, 24-mal trat das Team mit einem Sieg im Gepäck die Rückreise an. Die meisten Erfolge feierte der FCB allerdings in Stuttgart, wo der VfB 32-mal und die Kickers einmal bezwungen wurden.

Etliche Groundhopper-Punkte

Jeweils nur einmal gastierte Bayern im Ulmer Donaustadion, im Düsseldorfer "Flinger Broich", wo die Fortuna in der Saison 1971/72 aufgrund des Umbaus des Rheinstadions ihre Heimspiele austrug, sowie im Stadion am Alsenweg in Mannheim. Dort unterlag der FCB am 26. August 1989 dem SV Waldhof 0:1. Damit ist das Stadion am Alsenweg das einzige, in dem der Rekordmeister in der Bundesliga nicht punktete.

Einen weiteren Groundhopper-Punkt werden die Bayern noch am 28. Spieltag sammeln. Dann gibt sich der amtierende Meister in der Heidenheimer Voith-Arena die Ehre - das 60. Stadion, in dem eine Bundesligapartie der Bayern stattfindet.