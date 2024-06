55 Millionen pro Jahr: Jaguars machen Lawrence zum NFL-Topverdiener

Monster-Deal für Trevor Lawrence: Der Quarterback der Jacksonville Jaguars erhält einen neuen Fünfjahresvertrag, der ihm 275 Millionen US-Dollar einbringt. Das berichten die entsprechenden NFL-Insider übereinstimmend.

Von den 275 Millionen US-Dollar sind demnach 200 Millionen garantiert. Ein jährliches Durchschnittsgehalt von 55 Millionen US-Dollar macht Lawrence, nun bis 2030 gebunden, gemeinsam mit Joe Burrow von den Cincinnati Bengals zum bestverdienenden Spieler der NFL. Der 24-Jährige soll einen Unterschriftsbonus von 37,5 Millionen US-Dollar erhalten haben.

Die Jaguars hatten Lawrence im NFL Draft von 2021 mit dem First Overall Pick gewählt. Nach einer schwierigen Rookie-Saison unter Head Coach Urban Meyer verbesserte sich Lawrence unter dessen Nachfolger Doug Pedersen stetig. 2022 warf er für 4113 Yards und 25 Touchdowns (bei nur acht Interceptions) und führte die Jags zum Gewinn der AFC South. In den Playoffs drehten die Jaguars in der Wild-Card-Runde einen 0:27-Rückstand gegen die Chargers.

In der vergangenen Saison hatte Lawrence nach gutem Saisonstart (8-3) mit mehreren Verletzungen zu kämpfen. Von den letzten sechs Saisonspielen gewann Jacksonville nur eins und verpasste die Playoffs. Für die Jaguars kein Grund, am enormen Potenzial ihres Quarterbacks (4016 Yards, 21 Touchdowns) zu zweifeln. Lawrence soll langfristig das Gesicht des Teams bleiben.

Prescott, Tua, Love - wer ist der Nächste?

Er ist der sechste Quarterback in der NFL der beim durchschnittlichen Jahresgehalt über 50 Millionen US-Dollar liegt. Neben ihm und Burrow sind das noch Jared Goff (Detroit Lions, 53 Mio.), Justin Herbert (L.A. Chargers, 52,5 Mio.), Lamar Jackson (Baltimore Ravens, 52 Mio.) und Jalen Hurts (Philadelphia Eagles, 51 Mio.).

Dabei wird es jedoch nicht bleiben: Auch für Dak Prescott (Dallas Cowboys), Tua Tagovailoa (Miami Dolphins) und Jordan Love (Green Bay Packers) steht in diesem Sommer aller Voraussicht nach noch ein großer Zahltag an.