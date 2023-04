54,5 Kilometer Leiden: Alle Pavés nach Roubaix in der Übersicht

Auf dem 257 Kilometer langem Weg von Paris nach Roubaix ist Spektakel garantiert. Denn 29-mal biegt das Peloton auf Kopfsteinpflasterabschnitte ab. Die Schmerzen spüren die Fahrer tagelang. Alle Sektoren im Überblick...

Das legendäre Rennen wird seit 1896 ausgetragen und ist voller Legenden. Während die Tour de France ihren Mythos aus Anstiegen wie Alpe d'Huez oder dem Col du Tourmalet zieht, werden die Helden von Paris-Roubaix auf holprigen Feldwegen mit zahlreichen Schlaglöchern geboren: Mons-en-Pevele, Carrefour de l'Arbre, Trouee d'Arenberg - die schwersten der 29 Pavé-Sektoren sind ein extremer Härtetest für Mensch und Material. Das Kopfsteinpflaster stammt teils noch aus den Zeiten Napoleons - entsprechend grob sind die Steinbrocken.

Bevor das Rennen am Sonntag in seine 120. Auflage geht, wurde Eddy Merckx die Ehre zuteil, dass ein Abschnitt nach ihm benannt wurde. "Es ist ein emotionaler Moment. So bleibt man unsterblich", sagte die belgische Radsport-Legende.

Der oftmals entscheidende Abschnitt Camphin-en-Pévèle trägt fortan den Namen Secteur Eddy Merckx. Das 1,8 Kilometer lange und mit vier Sternen bewertete Teilstück liegt direkt vor dem Carrefour de l'Arbre, dem nach dem Wald von Arenberg herausforderndsten der 29 Kopfsteinpflaster-Abschnitte. Er ist zudem nur 500 Meter von der Grenze zu Merckx' Heimat Belgien entfernt.

Alle Sektoren sind von mit ein bis fünf Sternen bewertet, wobei fünf Sterne bedeutet, dass der Abschnitt "extrem hart" ist. Drei Abschnitte haben diese höchste Auszeichnung.

Nicht das beste Terrain für Rennradreifen. picture alliance/dpa/Belga

Die Pavés im Überblick (54,5 km)

Sektor Länge Wert Troisvilles à Inchy 2,2 km *** Viesly à Quiévy 1,8 km *** Quiévy à Saint-Python 3,7 km **** Saint-Python 3,7 km ** Vertain 2,3 km *** Verchain-Maugré 1,6 km *** Quérénaing à Maing 2,5 km *** Maing 1,6 km *** Haspres à Thiant 1,7 km *** Haveluy à Wallers 2,5 km **** Trouée d'Arenberg 2,3 km ***** Wallers à Hélesmes 1,6 km *** Hornaing à Wandignies 3,7 km **** Warlaing à Brillon 2,4 km *** Tilloy 2,4 km **** Beuvry-la-Forêt 1,4 km *** Orchies 1,7 km *** Auchy-lez-Orchies 2,7 km **** Mons-en-Pévèle 3 km ***** Mérignies à Avelin 0,7 km ** Pont-Thibault 1,4 km *** Templeuve 0,2 km * Templeuve 0,5 km ** Cysoing 1,1 km *** Bourghelles 1,1 km *** Secteur Eddy Merckx 1,8 km **** Carrefour de l'Arbre 2,1 km ***** Gruson 1,1 km ** Willems à Hem 1,4 km ** Roubaix 0,3 km *

***** extrem hart | **** sehr hart | *** hart | ** ziemlich einfach | * einfach