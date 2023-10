53.609 Zuschauer: Sechsfacher Rekord-Spieltag in der Frauen-Bundesliga

Ungeachtet des WM-Fiaskos bricht das Interesse an der Frauen-Bundesliga offensichtlich nicht ab - im Gegenteil. Am 4. Spieltag fielen nun gleich mehrere Zuschauer-Bestmarken.

Schon vor dem Wochenende waren sie optimistisch beim DFB. "Wir werden voraussichtlich gleich zwei Rekorde brechen können", schrieb eine Sprecherin am Freitag. Am Ende sollten es gleich sechs werden:

1. Meiste Zuschauer an einem Bundesliga-Spieltag

43.687 Fans waren am 18. Spieltag der Vorsaison in die sechs Stadien gekommen, der beste Wert der Geschichte - bis zum vergangenen Wochenende. Um fast 10.000 oder um 22,7 Prozent wurde der Wert gesteigert, insgesamt 53.609 Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten den 4. Spieltag vor Ort.

2. Meiste Zuschauer nach vier Bundesliga-Spieltagen

In der vorigen Saison stand der Zähler bei 66.546 Besucherinnen und Besuchern nach vier Spieltagen, nun hat er mit 111.601 eine andere Dimension erreicht. Im Schnitt macht das 4650 statt 2773 Zuschauern je Begegnung.

3. Meiste Spiele an einem Spieltag in den großen Arenen

Sowohl in Bremen als auch in München und Leipzig entschied man sich für den 4. Spieltag dazu, ins Stadion der Männermannschaft umzuziehen. Damit fand die Hälfte der Partien in den großen Arenen statt. Diese Häufung gab es zuvor noch nie.

4. Erstmals drei fünfstellige Kulissen

Zurückzuführen auf den vorigen Rekord erreichten Bremen (21.508), München (19.000) und Leipzig (10.269) allesamt fünfstellige Zuschauerzahlen an diesem Wochenende. Drei Zahlen in dieser Dimension hatte zuvor noch kein Spieltag der Geschichte zu bieten.

5. Meiste Zuschauer in Bremen

Ebenjene 21.508 Besucherinnen und Besucher beim 3:0-Sieg über Köln übertrafen die bisherige Frauenfußball-Bestmarke an der Weser. Bisher lag diese bei 20.417, datierend aus dem November 2022 (1:2 gegen den SC Freiburg).

6. Meiste Zuschauer in Leipzig

10.269 Fans kamen zur Leipziger 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg - ebenfalls ein klarer Rekord.

Welcher Rekord nicht fiel

Das bestbesuchte Spiel der Bundesliga-Geschichte stammt allerdings nicht vom vergangenen Wochenende. Weiterhin hält die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (0:2) aus der Vorsaison den Rekord - mit unangetasteten 38.365 Zuschauerinnen und Zuschauern im RheinEnergie-Stadion.