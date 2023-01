51 Punkte! Tatum läuft am Feiertag heiß - James-Gala rettet Lakers

Zu ungewohnter Stunde flogen die NBA-Bälle am Montagabend deutscher Zeit. Der Grund: Es ist Feiertag in den USA. Und diesen nutzten Bostons Jayson Tatum und Lakers-Star LeBron James zu Galavorstellungen. Die Dubs konnten sich derweil auf Stephen Curry verlassen.

Die Boston Celtics sind aktuell das Team mit den meisten Siegen in der NBA und der heißeste Anwärter auf den NBA-Titel. Wenngleich es bis dahin natürlich noch ein weiter Weg ist, hat das, was die Kelten machen, Hand und Fuß. Die Mannschaft ist eingespielt, ihre Stars sind zusammengeblieben.

Einer jener Stars ist Jayson Tatum. Am Martin-Luther-King-Day wusste der 24-Jährige einmal mehr zu überzeugen und zeigte seine ganze Klasse. Beim 130:118-Sieg der Celtics in Charlotte erzielte die Nummer 0 aus Boston satte 51 Punkte. 15 der 23 Versuche aus dem Feld saßen, alle 14 Freiwürfe fanden den Weg ins Ziel. Somit konnte er das Fehlen des verletzten Jaylen Brown wettmachen und führte sein Team zum Sieg.

Mit 33 Siegen aus 45 Spielen führen die Celtics die Eastern Conference weiter mit Abstand an.

Bucks-Sieg ohne Giannis - Curry dreht auf

Ohne ihren Topstar Giannis Antetokounmpo haben die Milwaukee Bucks den 28. Saisonsieg eingefahren. Gegen die Indiana Pacers hieß es am Ende 132:119 für den NBA-Champion von 2021. Ohne den Griechen verteilte sich das Scoring auf einige Schultern, vor allem Jrue Holiday ging mit 35 Punkten voran.

In einer engen Partie setzten sich die Golden State Warriors in Washington durch (127:118). Im letzten Drittel wog die Begegnung hin und her, letztlich behielten die Dubs in der Crunchtime die besseren Nerven. Angeführt vom starken Stephen Curry (41 Punkte, zwölf von 28 aus dem Feld) feierte der Meister seinen 22. Saisonsieg.

Starker Morant: Grizzlies-Serie hält an

Die Memphis Grizzlies um Ja Morant haben zum zehnten Mal in Serie gewonnen und bleiben das formstärkste Team der Liga. Gegen die strauchelnden Phoenix Suns holte das Topteam der Western Conference am Montag (Ortszeit) ein 136:106, Morant verbuchte dabei 29 Punkte. Die Suns, die erneut ohne ihre verletzten Spitzenkräfte Chris Paul und Devin Booker spielten, war es hingegen die neunte Pleite in den vergangenen zehn Spielen. Wie die Denver Nuggets kommen die Grizzlies nun auf 30 Saisonsiege und 13 Niederlagen, kein Team in der Western Conference ist besser.

James überragt gegen Houston

Mit einer überragenden Leistung hat LeBron James die Los Angeles Lakers zum 20. Saisonsieg geführt. Der 38-Jährige war mit 48 Punkten zum 140:132-Heimerfolg gegen die Houston Rockets einmal mehr der beste Werfer der Lakers. Erst am Sonntag hatte James als erst zweiter Akteur der NBA-Historie die Marke von 38.000 Punkten erreicht. Dennis Schröder steuerte in 33 Minuten Einsatzzeit 9 Punkte zum Sieg bei, Russell Westbrook erzielte 24 Zähler. Die Lakers bleiben in der Western Conference nach schon 24 Niederlagen zwar außerhalb der Play-off-Plätze, wahrten aber den Anschluss zu den Konkurrenten.