50+1: Verzögerung oder Neubewertung?

Im Prinzip war der 50+1-Kompromiss zwischen Deutscher Fußball-Liga (DFL) und Bundeskartellamt ausgehandelt, speziell um die Förderausnahmen Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg rechtssicher zu machen. Nun strukturiert die Bonner Behörde um - im besten Fall bedeutet das eine Verzögerung.

Das Bundeskartellamt schaut in Sachen 50+1-Kompromiss genau auf die DFL. DeFodi Images via Getty Images

Im schlimmsten Fall allerdings eine Neuorientierung seitens des Amtes in dem Verfahren. Das Amt hat den Fall von der 11. in die 6. Beschlussabteilung verpflanzt. Dahinter stecken mehrere Gründe. Ein rein technischer ist, dass die alte Abteilung für die Aufsicht zu den Energiepreisbremsen zuständig ist, was mutmaßlich eine ziemlich tagesfüllende Aufgabe sein wird. Ein inhaltlicher Aspekt kommt aus Luxemburg, genauer gesagt vom Europäischen Gerichtshof, der jüngst in drei für den Sport sehr relevanten Kartellrechtsverfahren Urteile erließ, unter anderem in der Super-League-Sache. "Wir werden die Urteile auswerten und mögliche Auswirkungen auf unsere rechtliche Bewertung und das weitere Vorgehen in dem 50+1-Verfahren beraten", wird Präsident Andreas Mundt in einer Pressemitteilung des Kartellamts zitiert.

Im schlimmsten Fall droht eine inhaltliche Neubewertung des 50+1-Kompromisses, zumal der EuGH ja nun nicht gerade verbandsfreundlich urteilte, sondern sehr die Wettbewerbsoffenheit unterstrich. 50+1 besagt, dass immer der Stammverein die Stimmrechtsmehrheit halten muss, auch wenn die Profifußballabteilung in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert ist. Damit soll der Einfluss externer Investoren auf die Operative begrenzt bleiben. In Leverkusen und Wolfsburg dagegen gehören die Kapitalgesellschaften mehrheitlich den Konzernen Bayer und Volkswagen. Diese auf entsprechend langer und hoher Förderung bestehenden Ausnahmen sollen bleiben, basierend auf mit dem Amt ausgehandelten Verpflichtungszusagen. Schon zweimal musste die DFL die unter ihren 36 Mitgliedern nötige Abstimmung darüber allerdings verschieben.

Befangenheitsantrag von Ismaik-Firma

Dahinter steckte neben dem Luxemburger Urteil ein Befangenheitsantrag der HAM International Ltd., das ist die Firma des Jordaniers Hasan Ismaik, seit 2011 Anteilseigner beim heutigen Drittligisten 1860 München. Wobei der Unterhaltungswert dieses an Scharmützeln nicht gerade armen Dramas, das derzeit ein besonders spannendes Kapitel schreibt, durchaus Bundesliga-Niveau hätte - unabhängig davon, wem man nun die Schuld geben mag an der Dysfunktionalität dieses rosenkriegsartigen Ehe.

Ismaik sah in der Nähe eines Mitarbeiters der 11. Kammer zu Eintracht Frankfurt eine Befangenheit. Das Amt selbst offenbar nicht, wie es mitteilt: "Die Befangenheitsvorwürfe betrafen auch einen Mitarbeiter der 6. Beschlussabteilung, der weiter an dem Verfahren mitwirken wird. Hier hat eine gründliche interne Prüfung ergeben, dass diese unbegründet waren." Nun also könnte die Liga abstimmen, doch das Amt muss die Auswirkungen der EuGH-Urteile sehr genau bewerten. Ausgang offen.

Benni Hofmann