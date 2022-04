5000 leere Plätze: UEFA bestraft Atletico Madrid

Atletico Madrid muss beim Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City auf Teile seiner Anhänger verzichten. Die UEFA bestraft damit "diskriminierendes Verhalten" spanischer Fans.

Die UEFA gab die Entscheidung in einer Mitteilung am Montag bekannt. Demnach würden 5000 Sitzplätze im Wanda Metropolitano gesperrt und dürften nicht vergeben werden. Als Grund gab die UEFA "diskriminierendes Verhalten" der Atletico-Fans an, ein genaues Vergehen kommunizierte die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer (CEDB) nicht.

Anhänger des spanischen Klubs waren bei der Partie in Manchester auffällig geworden und hatten Gegenstände aus das Spielfeld geworfen. Außerdem würde Atletico einen "#NoToRacism"-Banner in der Arena zeigen müssen. Das Rückspiel findet am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Madrid statt. Die Partie am vergangenen Dienstag konnte Manchester City durch einen Treffer von Schlüsselspieler Kevin De Bruyne mit 1:0 für sich entscheiden.

Die Polizei bereitet sich in Madrid bereits auf die Hochrisiko-Spiele der englischen Topklubs FC Chelsea und Manchester City vor. Einen Tag vor dem Duell zwischen Atletico und City empfängt der spanische Tabellenführer Real Madrid die Gäste aus London (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Wie die Sportzeitung "AS" am Montag berichtete, würden Tausende Fans aus England für die Champions-League-Duelle in Madrid erwartet. Demnach seien etwa 300 Polizisten sowie rund 1100 Sicherheitsleute der spanischen Klubs im Einsatz, um eventuelle Ausschreitungen zu verhindern. Dazu kommen Kräfte des Zivilschutzes, der Stadt und des Roten Kreuzes.