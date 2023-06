500-Millionen-Projekt: Saudi-Arabien plant "eSport-Stadt" in Riad

Schnell soll es für die 20.000 Menschen fassende "eSport-Stadt" gehen. 2024 will man schon fertig werden. Es scheint ein neuer Vorstoß der "Saudi Vision 2030" zu sein, die größere Unabhängigkeit vom Öl zum Ziel hat. Was plant das Königreich?

Eine eigene Stadt, die nur dem eSport gewidmet ist? So liest sich der neue Plan Saudi-Arabiens. In Riad soll dieses Projekt umgesetzt werden, dort wird eine "eSport-Stadt" konzipiert. Dies teilte Mohammed Al-Qahtani, CEO der Saudi Arabia Holding Co., via LinkedIn mit. Sein Unternehmen ist eine der größten Beteiligungsgesellschaften des Königreichs.

Der Kostenpunkt der eSport-Stadt soll sich auf bis zu 500 Millionen US-Dollar belaufen. Als Kapazität der Einrichtung werden 20.000 Menschen angepeilt. Saudi-Arabien will laut Al-Qahtani zum "globalen Zentrum der Industrie" avancieren. Die eSport-Stadt soll nach ihrer geplanten Fertigstellung 2024 auch Austragungsort für große Wettbewerbe und Events wie den World Cyber Games werden. Außerdem soll sie namhafte Teams und Spieler aus aller Welt anlocken.

Gaming-Ausbau: Teil der "Saudi Vision 2030"

Doch nicht nur ausländische Expertise soll nach Saudi-Arabien geholt werden. Zum Plan zähle auch, "eine Plattform für die Entwicklung lokaler Talente zu schaffen und auf der globalen Bühne anzutreten". Die eSport-Stadt soll darüber hinaus weitere Investoren anziehen. Generell liege der Fokus darauf, die nationale Gaming-Industrie zu stützen und auszubauen.

Al-Qahtani zufolge gehört das Projekt zur "Saudi Vision 2030". Sie soll durch Diversifizierung von Investitionen für mehr Unabhängigkeit vom Öl sorgen soll. In diesem Zuge hatte die Savvy Gaming Group, die Saudi-Arabiens Public Investment Fund (PIF) gehört, im vergangenen Jahr schon die ESL und FaceIT übernommen. Im Februar 2023 erhöhte der Staatsfonds zudem seinen Anteil an Nintendo und ist dadurch nun größter Eigner außerhalb Japans.

Fast acht Milliarden US-Dollar in 18 Monaten

Vor knapp einem Monat kamen auch stichhaltige Gerüchte auf, dass der FIFAe Nations Cup 2023 - womöglich gar sämtliche FIFAe-Finals - in Saudi-Arabien stattfinden könnte. Offiziell bestätigt oder dementiert haben dies bislang weder FIFA noch EA SPORTS. Laut Financial Times hat Saudi-Arabien in den vergangenen anderthalb Jahren fast acht Milliarden US-Dollar in Anteile von Gaming-Firmen investiert.

Die "Saudi Vision 2030" steht in der internationalen Öffentlichkeit immer wieder in der Kritik. Die massiven Investitionen in den Sport und den eSport werden von vielen Experten und Organisationen als Sportswashing bezeichnet. Saudi-Arabien wolle damit von der bedenklichen Menschenrechtslage im Land ablenken und ein freundlicheres Image erzeugen. Die 500-Millionen-eSport-Stadt könnte Teil dieser Strategie sein.