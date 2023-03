50. Sieg im 64. Spiel: Bruins stellen neuen NHL-Rekord auf

Es hatte sich abgezeichnet, am späten Samstagabend (MEZ) war es dann soweit: Die Boston Bruins stellten in der NHL einen neuen Rekord auf.

Durch das 3:2 (0:2; 2:0; 1:0) gegen die Detroit Red Wings feierte das beste Team der bisherigen Regular Season, die Boston Bruins, den 50. Sieg im 64. Spiel der regulären Saison. So früh hatte noch kein NHL-Team die Marke von 50 Siegen erreicht.

Die bisherige Bestmarke hatten sich bis dato zwei Teams geteilt: In der Saison 1995/96 war ausgerechnet der jetzige Gegner Detroit mit 50 Siegen in 66 Spielen zur Stelle gewesen. Ebenfalls 66 Spiele für 50 Siege hatte Tampa Bay Lightning 2018/19 benötigt.

Seider mit der meisten Eiszeit bei Detroit

Dabei begann die Partie für Boston alles andere als gut: Denn die Red Wings lagen nach Treffern von Andrew Copp (2.) und Alex Chiasson (5.) bereits früh mit 2:0 in Front. Es dauerte bis weit in das zweite Drittel, ehe die Bruins durch Hampus Lindholm (33.) verkürzen konnte. Das 1:2 gab dem Team aus dem US-Bundesstaat Massachusetts Aufwind, Patrice Bergeron (35.) glich noch im zweiten Durchgang aus. Im Schlussabschnitt war es Garnet Hathaway, der in der 54. Minute den 3:2-Siegtreffer erzielte und damit den Rekord für die Bruins sicherte.

Während Boston durch den Erfolg die Tabellenführung in der Atlantic Division sowie in der Eastern Conference ausbaute, belegt Detroit in der Atlantic Division den siebten und letzten Platz. Der deutsche Nationalspieler Moritz Seider kam für die Red Wings auf 23:44 Minuten Eiszeit - so viele wie keiner seiner Mitspieler. Die Niederlage verhindern konnte der Verteidiger aber nicht.