50 Millionen Dollar Prämie: Auch Golf-Star Watson wechselt zu LIV

Der nächste Star der Golfszene kehrt der US-Tour den Rücken zu: Der zweimalige Masters-Sieger Bubba Watson schließt sich der umstrittenen Serie LIV Golf an.

Watson laboriert aktuell an einer Knie-OP und wird wahrscheinlich erst im kommenden Jahr sein Golf-Comeback und damit sein Debüt auf der vom saudischen Staatsfonds finanzierten Einladungstour geben können.

"Bubba Watson ist ein herausragender Zugang für LIV Golf, ein echter Champion auf der wachsenden Liste von Stars", so Greg Norman, Golf-Ikone und LIV-Geschäftsführer, am Rande des dritten Turniers der Serie im Trump National Golf Club in Bedminster/New Jersey. Einem Bericht des "Telegraph" zufolge erhält Watson 50 Millionen Dollar Prämie für sein Engagement bei der Serie.

Horrende Preisgelder locken die Stars

Hinzu kommen horrende Preisgelder. So war das LIV-Auftaktturnier in London mit 25 Millionen Dollar dotiert. So viel Geld gibt es bisher bei keiner PGA-Veranstaltung. Insgesamt beinhaltet die LIV-Tour in diesem Jahr acht Turnier, dabei wird ein Gesamt-Preisgeld von 250 Millionen Dollar ausgeschüttet.

Vor Watson hatten sich bereits Stars wie Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau und der zweimalige deutsche Major-Champion Martin Kaymer der LIV-Tour angeschlossen - trotz der von vielen Seiten angeprangerten Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Die Abtrünnigen wurden daraufhin von der PGA ausgeschlossen. Die PGA, bislang Marktführer, hat als Reaktion auf die neue Konkurrenz weitreichende Reformen beschlossen, wird unter anderem höhere Preisgelder zahlen.