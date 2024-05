50 Euro für TOTS-Garantie in FC 24? "Die Richtung des Spiels ist ekelhaft"

Die Karten der TOTS-Promo übernehmen in FC 24 nicht nur den virtuellen Rasen, sondern auch den Ingame-Shop. Content Creator 'NickRTFM' hat EA SPORTS für die Pack-Praktiken in FUT harsch kritisiert.

Insgesamt viermal fallen im rund 17 Minuten langen YouTube-Video des US-Amerikaners die Worte "ein Haufen Müll" in Bezug auf EA SPORTS FC 24. Nick 'NickRTFM' Bartels ist für seine klaren Ansagen gegenüber der Fußball-Simulation bekannt - selten aber wurde er so deutlich. Doch was brachte den Content Creator vor wenigen Tagen so derartig auf die Palme?

Auslöser seiner Brandrede war ein neues Pack im Ingame-Shop von Ultimate Team. Die Variante "Premier-League-TOTS-Duo-Garantie" ist die derzeit teuerste Lootbox im Spiel. Sie kann für 750.000 Coins erstanden werden - oder für 5.000 FC Points, die durch Echtgeldeinsatz erhältlich sind. In realer Währung entspricht diese Summe rund 50 Euro oder US-Dollar. FC 24 selbst kann zurzeit für etwa die Hälfte gekauft werden.

"50 Dollar für Pixel, die ihr in ein paar Monaten schon nicht mehr gebrauchen könnt", drückt 'NickRTFM' es aus. Er spielt damit auf an die Kurzlebigkeit von FC 24 an, das im kommenden Herbst durch FC 25 abgelöst werden dürfte. Doch nicht nur der bloße Preis des "Premier-League-TOTS-Duo-Garantie-Packs" macht ihm zu schaffen. Er kritisiert die FUT-Geschäftspraktik von EA SPORTS.

"Manipulativ": 'NickRTFM' erhebt Vorwürfe

"FC 24 hat schwächere Spieler- und Verkaufszahlen als die Vorgänger", behauptet 'NickRTFM'. "Wie nimmt EA SPORTS also trotzdem mehr Geld ein? Indem sie die durchschnittlichen Ausgaben der Spieler ankurbeln." Ihm zufolge agiere der Entwickler "manipulativ", illegal sei daran aber nichts. EA SPORTS bezeichnet er als "extrem gut darin, die Grenzen auszureizen". Lootboxen sind in Belgien bereits verboten, auch aus dem Bremer Landtag kam vor einigen Monaten ein entsprechender Vorstoß. Die rechtliche Lage in Deutschland ist laut eSport-Anwalt Dr. Oliver Daum kompliziert.

Im Falle der TOTS-Garantie zur Premier League findet Bartels die Vorgehensweise und Kommunikation im Ingame-Shop "irreführend". Über Gold-Inhalte hinaus sichert besagtes Pack den Käufern zwei Spieler-Karten des Premier-League-TOTS zu - eine davon mit Overall-Rating von 92 oder mehr.

"Natürlich hat man eine 100-prozentige Chance auf eine TOTS-Karte. Aber wen erhält man dann? Gabriel oder Alisson. Die Spieler haben keine Ahnung, wo Erling Haaland oder Virgil van Dijk stecken", meint 'NickRTFM' in Anspielung auf die schwankende Qualität der TOTS-Objekte. Eine Gesamtbewertung von mindestens 92 erscheint verlockend. Die Wahrscheinlichkeit für Top-Karten wie eben Haaland oder van Dijk liegt aber weit unterhalb der 100 Prozent.

Auch das Gameplay kriegt sein Fett weg

Es sei "traurig zu sehen, wohin sich die Reihe entwickelt hat". FC 24 habe kaum mehr etwas gemein mit den FIFA-Titeln früherer Jahre. "Die Richtung, in die dieses Spiel geht, ist ekelhaft", sagt Bartels'. Dabei kritisiert er nicht nur die monetären Mechaniken in FUT - auch das Gameplay bekommt sein Fett weg. Er unterstellt dem aktuellen Titel, "eine Beta" zu sein.

FC 24 hat das schlechteste Gameplay aller Spiele, aber das interessiert EA SPORTS nicht. Content Creator Nick 'NickRTFM' Bartels über FC 24

"FC 24 hat das schlechteste Gameplay aller Spiele, aber das interessiert EA SPORTS nicht. Sie haben verstanden, dass ihr Zenit längst überschritten ist. Sie sind sich absolut bewusst, dass es keinen Weg zurück zu den glorreichen Tagen der FIFA-Reihe gibt", meint der YouTuber. Daher fokussiere sich der Publisher nun eben auf die Mikrotransaktionen in FUT.

Laut 'NickRTFM' gibt es zurzeit nur zwei Optionen, erfolgreich zu spielen: Die Außenbahn hinab zu rennen und auf eine "Cutback-Möglichkeit" zu hoffen. Oder auf hohe Bälle in Kombination mit starken PlayStyles wie "Power-Kopfball+" und großen Spielfiguren zu setzen. "Ich habe diese Spiele-Serie noch nie in einem schlimmeren Zustand gesehen", schließt der Content Creator.