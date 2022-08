50.000 US-Dollar abgeräumt: eFootball Championship Open entschieden

Am Sonntag fielen bei der eFootball Championship Open vier Entscheidungen um Weltmeister-Titel. Während der einzige deutsche Teilnehmer leer ausging, verbuchten die Champions jeweils 13.000 US-Dollar.

In dem Amateur-Turnier für aufstrebende Spieler ging der PlayStation-WM-Titel samt Preisgeld nach Brasilien. 'Futefacil10', mit dem FC Barcelona angetreten, hatte sich zunächst in einer knappen Gruppenphase in der entscheidenden Partie um den Finaleinzug mit 4:2 gegen den Japaner 'Leva' durchgesetzt - ehe es im Endspiel noch deutlich dramatischer wurde.

Brasilianer behält vom Punkt die Ruhe

Gegen den souveränen Sieger der Gruppe B, 'SalifAlhacker55' aus Jordanien, zunächst in Rückstand geraten, gelang dem späteren Weltmeister erst in der 92. Minute der Ausgleich. In der Verlängerung sollten keine Tore mehr fallen, weshalb das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste. Nach zahlreichen Fehlschüssen beider Spieler hieß es schlussendlich 2:1 für den 21-jährigen Brasilianer.

Nicht weniger eng lief es unterdessen auf der Xbox. Nach jeweils zwei Siegen hatten sich der Italiener 'xNaples17x' und der Argentinier 'Ivanmelian' für das Finale qualifiziert - und lieferten sich vom Anpfiff weg einen Schlagabtausch erster Güte: Keine zehn Minuten waren gespielt, da stand es nach argentinischer Führung und italienischem Ausgleich bereits 1:1.

Nach dem Seitenwechsel gelang es 'xNaples17x' in Führung zu gehen, ehe ein weiterer später Treffer in der 88. Minute das 2:2 und die Verlängerung bedeutete. Diesmal kam es jedoch nicht zum Drama vom Punkt. In der 112. Minute spielte der Italiener einen letzten Angriff konsequent zu Ende und sicherte sich mit 3:2 den Titel auf der Microsoft-Konsole.

Ungefährdeter Champion im Steam-Finale

Den souveränsten Sieg des Tages gab es derweil im Kampf und die Krone der Steam-Gamer. Mit 'Ner-' und 'Verdy_Takai_' hatten sich ein Peruaner und ein Japaner in der Gruppenphase durchgesetzt. Bereits in dieser unaufhaltsam, ließ 'Verdy_Takai' auch im Endspiel nichts anbrennen.

Eine Angriffswelle nach der nächsten brach über 'Ner-' zusammen, 2:0 hieß es bereits zur Halbzeit. Entsprechend musste der Südamerikaner im zweiten Durchgang das Risiko erhöhen, kassierte jedoch nach einer guten ingame-Stunde das vorentscheidende dritte Tor, dem kurz vor Schluss auch noch das 4:0 folgte.

Zu guter Letzt wurde schließlich auch ein Mobile-Champion gekrönt. Am mobilen Endgerät war mit 'Khanhs' auch ein deutscher Teilnehmer an den Start gegangen, der sich in Gruppe A jedoch mit dem zweiten Platz hatte begnügen müssen. Zu stark war 'ig_asgard_azizi' aus Indonesien gewesen, der sich im Finale anschließend dem Brasilianer 'SERGIGAME' gegenüber sah.

Dritte Verlängerung bringt zweiten Titel nach Asien

Im abschließenden Endspiel der Championship Open zeigten beiden Spieler hochklassiges Gameplay und schenkten sich keinen Millimeter. Zunächst gelang dem Indonesier die frühe Führung, bevor der Brasilianer noch vor der Halbzeit Ausglich und nach dem Seitenwechsel sogar in Führung ging.

Lange sah es danach aus, dass das Spiel entschieden sei, doch ein Treffer in der letzten Minute der Nachspielzeit rettete 'ig_asgard_azizi' das Remis und die dritte Verlängerung des Tages.

In dieser bewahrte der Sieger der Gruppe A in der Folge die Ruhe. 'SERGIGAME' konnte sich von dem Schock des späten Ausgleichs hingegen nicht mehr erholen. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff musste der Brasilianer das 2:3 hinnehmen, bevor der Indonesier in der 116. Minute alles klar machte und die zweite Trophäe des Abends nach Asien holte.