5,9 statt 84 Millionen Dollar: Schröder unterschreibt in Boston

Dennis Schröder (27) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Sein Wechsel zu den Boston Celtics ist wohl mit einem Plan verbunden.

Nicht wenige Basketball-Experten aus den USA haben Dennis Schröder in den vergangenen Tagen vorgeworfen, sich verzockt zu haben. Der Braunschweiger soll einen unterschriftsreifen Vierjahresvertrag der Los Angeles Lakers über 84 Millionen Dollar abgelehnt und gehofft haben, mehr als 100 Millionen Dollar einzustreichen.

Die Lakers gingen stattdessen auf Einkaufstour - und Schröder blieb als einer der letzten Point Guards noch auf dem Markt. Nun hat er für ein Jahr und 5,9 Millionen Dollar bei den Boston Celtics unterschrieben. Wohl verbunden mit dem Plan, sich in diesem Jahr dann für den ersehnten Langzeitvertrag zu empfehlen. In Boston oder woanders.

"Dies ist eines der besten Franchises in der Geschichte der NBA", schrieb Schröder in seiner Instagram-Story, "und es wird eine Ehre sein, das Grün und Weiß anzuziehen und das zu tun, was ich liebe."

Bei den Celtics trifft Schröder unter anderem auf die angehendenden Superstars Jayson Tatum und Jaylen Brown. In der vergangenen Saison war das Team von Coach Brad Stevens, der inzwischen ins Front Office gewechselt ist, in der ersten Play-off-Runde an den Brooklyn Nets gescheitert.